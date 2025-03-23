https://sarabic.ae/20250323/وزير-دفاع-أوكرانيا-كييف-أجرت-محادثات-مثمرة-ومركزة-مع-الولايات-المتحدة-في-الرياض-1098890236.html

وزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض

وزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، بأن الاجتماع مع الممثلين الأمريكيين في الرياض قد انتهى، وأن المحادثات كانت مثمرة ومركزة. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T22:40+0000

2025-03-23T22:40+0000

2025-03-23T23:11+0000

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وقال عمروف على موقع "إكس"، "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأمريكي. كان النقاش مثمرًا ومركزًا، وتناولنا نقاطًا رئيسية، بما في ذلك الطاقة".في 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقًا للكرملين، طرح ترامب خلال المحادثة اقتراحًا لأطراف النزاع بالامتناع المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا؛ وقد أيد بوتين هذه المبادرة ومنح الجيش الروسي على الفور الأمر اللازم.وفي وقت لاحق، صرّح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف توجيه الضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة.في اليوم التالي مباشرةً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات كييف، بعد ساعات قليلة من محادثة بوتين وترامب، هاجمت مستودعًا للنفط في كوبان الروسية بطائرات مُسيّرة.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لم يكن هناك أي ردّ بالمثل من جانب كييف لوقف الضربات.وكما صرّح سابقًا مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، سيُعقد اجتماع الخبراء بين روسيا والولايات المتحدة في 24 مارس/آذار في الرياض وسيمثل روسيا غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إلى جانب سيرجي بيسيدا، مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي. ومن المتوقع أن تُركّز المحادثات على مبادرة الحبوب في البحر الأسود.

https://sarabic.ae/20250323/خبير-سياسي-أوكرانيا-ليست-الطرف-الأهم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وواشنطن-1098871972.html

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