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خبير سياسي: أوكرانيا ليست الطرف الأهم في المفاوضات بين روسيا وواشنطن
خبير سياسي: أوكرانيا ليست الطرف الأهم في المفاوضات بين روسيا وواشنطن
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي، عمار قناة، أنه "فيما يتعلق بالمباحثات يجب إدراك مسألة مهمة وهو أن التفاوض وفتح الحوار سيكون حول آلية التنفيذ ومما لا شك فيه هناك متطلبات... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع المحلل في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "الطرف الأمريكي يحاول لعب دور الوسيط في هذه المفاوضات، علماً بأن الولايات المتحدة تعتبر جزءاً من الصراع وقادت المنظومة الغربية لمدة ثلاثة أعوام في هذا الصراع الجيوسياسي والعسكري".ورأى المحلل أن "هناك طرفا آخر ظهر في هذه المعادلة اليوم والذي يعتبر الداعم الأساسي لأوكرانيا وهو الاتحاد الأوروبي الذي يريد التصعيد في الأزمة لاستمرار الحرب وخلق معادلة أمنية جديد".ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.وبدوره، أصدر الكرملين بيانا في 18 مارس/آذار الجاري، أعلن أن الرئيسين بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الأزمة الأوكرانية.وأكد البيان الروسي أن أي تسوية يجب أن تراعي "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا".
https://sarabic.ae/20250323/الكرملين-أجواء-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-كانت-صريحة-وبناءة--1098870115.html
https://sarabic.ae/20250323/ترامب-أجريت-حوارا-عقلانيا-مع-بوتين-1098868729.html
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روسيا, العالم, واشنطن, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, واشنطن, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير سياسي: أوكرانيا ليست الطرف الأهم في المفاوضات بين روسيا وواشنطن

11:25 GMT 23.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippovعلم روسيا وأمريكا
علم روسيا وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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حصري
أكد المحلل السياسي، عمار قناة، أنه "فيما يتعلق بالمباحثات يجب إدراك مسألة مهمة وهو أن التفاوض وفتح الحوار سيكون حول آلية التنفيذ ومما لا شك فيه هناك متطلبات لجميع الأطراف الموجودة".
وتابع المحلل في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "الطرف الأمريكي يحاول لعب دور الوسيط في هذه المفاوضات، علماً بأن الولايات المتحدة تعتبر جزءاً من الصراع وقادت المنظومة الغربية لمدة ثلاثة أعوام في هذا الصراع الجيوسياسي والعسكري".

واعتبر المحلل أن هناك اختلافا كبيرا فيما تم طرحه من قبل واشنطن وبعض التوافقات من قبل موسكو وأن بالنسبة للطرف الأوكراني لا يمكن اعتباره الطرف الأهم في هذه المفاوضات لأنه يُملى عليه كل شيء من قبل واشنطن.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة
10:02 GMT
ورأى المحلل أن "هناك طرفا آخر ظهر في هذه المعادلة اليوم والذي يعتبر الداعم الأساسي لأوكرانيا وهو الاتحاد الأوروبي الذي يريد التصعيد في الأزمة لاستمرار الحرب وخلق معادلة أمنية جديد".
ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.

وتابعت الوسائل الإعلامية، أن البيت الأبيض يسعى إلى توقيع هدنة بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق.

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين
08:16 GMT
وبدوره، أصدر الكرملين بيانا في 18 مارس/آذار الجاري، أعلن أن الرئيسين بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأعرب بوتين عن امتنانه لترامب "لرغبته في المساعدة على إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية"، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الشركاء الأمريكيين لاستكشاف حلول شاملة ومستدامة للأزمة.
وأكد البيان الروسي أن أي تسوية يجب أن تراعي "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان المصالح الأمنية المشروعة لروسيا".
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