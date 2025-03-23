https://sarabic.ae/20250323/سيناتور-روسي-وفد-روسي-يصل-الرياض-لبدء-محادثات-مع-الجانب-الأميركي-غدا-الاثنين-1098887323.html
سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنين
سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنين
سبوتنيك عربي
وصل فد روسي بقيادة السيناتور غريغوري كاراسين إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء محادثات مع الجانب الأميركي صباح غد الإثنين. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T17:58+0000
2025-03-23T17:58+0000
2025-03-23T18:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم العربي
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وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس روسيا الاتحادية غريغوري كاراسين لوكالة "سبوتنيك"، إنه "نعم وصلنا (الرياض) والمفاوضات تبدأ صباح الغد".وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أننا سنشهد بعض التقدم الحقيقي في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأسود، والمزيد من وقف إطلاق النار على السفن بين البلدين، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك وقف كامل لإطلاق النار".وفي وقت لاحق، قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
https://sarabic.ae/20250323/مقاتل-روسي-يكشقف-تفاصيل-اختراق-العمق-الأوكراني-من-تحت-الأرض-عبر-أنابيب-الغاز-1098885727.html
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سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنين
17:58 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 18:04 GMT 23.03.2025)
وصل فد روسي بقيادة السيناتور غريغوري كاراسين إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء محادثات مع الجانب الأميركي صباح غد الإثنين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس روسيا الاتحادية غريغوري كاراسين لوكالة "سبوتنيك"، إنه "نعم وصلنا (الرياض) والمفاوضات تبدأ صباح الغد".
صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تتوقع تقدمًا ملموسًا من مفاوضات الغد مع روسيا في المملكة العربية السعودية.
وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أننا سنشهد بعض التقدم الحقيقي في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأسود، والمزيد من وقف إطلاق النار على السفن بين البلدين، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك وقف كامل لإطلاق النار".
في 18 مارس/ آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكما أفاد الكرملين، طرح ترامب خلال المحادثة اقتراحا لأطراف الصراع بالتخلي المتبادل عن الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة ثلاثين يوما؛ وأيد بوتين هذه المبادرة وأعطى الجيش الروسي على الفور القيادة المناسبة.
وفي وقت لاحق، قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.