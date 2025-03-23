https://sarabic.ae/20250323/مقاتل-روسي-يكشقف-تفاصيل-اختراق-العمق-الأوكراني-من-تحت-الأرض-عبر-أنابيب-الغاز-1098885727.html
مقاتل روسي يكشقف تفاصيل اختراق العمق الأوكراني من تحت الأرض عبر أنابيب الغاز
مقاتل روسي يكشقف تفاصيل اختراق العمق الأوكراني من تحت الأرض عبر أنابيب الغاز
سبوتنيك عربي
ذكر قائد سرية المظلات التابعة للواء الهجوم الجوي المنفصل الحادي عشر للحرس الروسي، أن المظليين من بورياتيا، الذين اخترقوا الجزء الخلفي من القوات المسلحة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T16:02+0000
2025-03-23T16:02+0000
2025-03-23T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المظلي لوكالة "سبوتنيك": "لقد عانى الناس كثيراً. وكان من الصعب المشي. اتضح أن طول كل رحلة كان 10 أمتار، مشينا 70 متراً في جلسة واحدة: نسير 70 متراً، نرتاح لمدة خمس دقائق. سبع أو ثماني رحلات كانت على هذا النحو، استراحة مدتها 30-40 دقيقة، لأنك تأخذ استراحة أطول قليلاً، ثم تنهض، ساقيك ضعيفة، ومن المستحيل التنفس".وصرح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن لواء الاستطلاع والهجوم "قدامى المحاربين" ولواء الهجوم "فوستوك" التابع لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً من القوات المحمولة جواً، ولواء البندقية الآلية 72، بالإضافة إلى مجموعة "عايدة" التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، قاموا بمناورة جانبية لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا بمقاطعة كورسك باستخدام خط أنابيب الغاز، ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا.".وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء هجوم واسع النطاق من قبل القوات الروسية، ظهر أكثر من 800 متطوع وعسكري، باستخدام طرق تقدم سرية، وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تكن تتوقع هجومًا من هذا الاتجاه.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 14 مارس/آذار، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري.
https://sarabic.ae/20250323/خبير-سياسي-أوكرانيا-ليست-الطرف-الأهم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وواشنطن-1098871972.html
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روسيا
مقاتل روسي يكشقف تفاصيل اختراق العمق الأوكراني من تحت الأرض عبر أنابيب الغاز
16:02 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 16:39 GMT 23.03.2025)
ذكر قائد سرية المظلات التابعة للواء الهجوم الجوي المنفصل الحادي عشر للحرس الروسي، أن المظليين من بورياتيا، الذين اخترقوا الجزء الخلفي من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك عبر خط أنابيب للغاز، قطعوا مسافة أكثر من نصف كيلومتر دون راحة تقريبًا.
وقال المظلي لوكالة "سبوتنيك": "لقد عانى الناس كثيراً. وكان من الصعب المشي. اتضح أن طول كل رحلة كان 10 أمتار، مشينا 70 متراً في جلسة واحدة: نسير 70 متراً، نرتاح لمدة خمس دقائق. سبع أو ثماني رحلات كانت على هذا النحو، استراحة مدتها 30-40 دقيقة، لأنك تأخذ استراحة أطول قليلاً، ثم تنهض، ساقيك ضعيفة، ومن المستحيل التنفس".
وصرح فيلق المتطوعين لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن لواء الاستطلاع والهجوم "قدامى المحاربين" ولواء الهجوم "فوستوك" التابع لفيلق المتطوعين، إلى جانب وحدات من اللواء الحادي عشر المحمول جواً من القوات المحمولة جواً، ولواء البندقية الآلية 72، بالإضافة إلى مجموعة "عايدة" التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، قاموا بمناورة جانبية لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في سودجا بمقاطعة كورسك باستخدام خط أنابيب الغاز، ونتيجة لذلك، تم تحرير المنطقة الصناعية في سودجا.".
وأوضح فيلق المتطوعين أنه مع بدء هجوم واسع النطاق من قبل القوات الروسية، ظهر أكثر من 800 متطوع وعسكري، باستخدام طرق تقدم سرية، وضربوا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تكن تتوقع هجومًا من هذا الاتجاه.
وبدأت القوات الروسية بتحرير مناطق واسعة في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، في 14 مارس/آذار، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري.