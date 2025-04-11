https://sarabic.ae/20250411/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-5-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1099439900.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت 5 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت 5 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 5 مرات. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T09:38+0000

2025-04-11T09:38+0000

2025-04-11T09:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع: "على مدار الـ24 ساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5 هجمات على منشآت طاقة روسية".وأشارت إلى أنه في مقاطعة بيلغورود، وبسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة طاقة في المقاطعة، تسببت في تدمير محطة محولات فرعية كاملة، تم فصل خط الجهد العالي 10 كيلو فولت. أصبح المستهلكون المنزليون في منطقة بيلوفسكي دون كهرباء.وأضافت الدفاع: "في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضرر مبنى قسم ترويتسكي التابع لمحطة سفاتوفسكي للطاقة النووية، وأصيب مهندس بجروح". وهاجمت طائرة دون طيار على محطة كهرباء في الجمهورية.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20250405/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-14-هجوما-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-اليوم-الماضي-1099238049.html

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