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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250411/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-5-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1099439900.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت 5 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت 5 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 5 مرات. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T09:38+0000
2025-04-11T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "على مدار الـ24 ساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5 هجمات على منشآت طاقة روسية".وأشارت إلى أنه في مقاطعة بيلغورود، وبسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة طاقة في المقاطعة، تسببت في تدمير محطة محولات فرعية كاملة، تم فصل خط الجهد العالي 10 كيلو فولت. أصبح المستهلكون المنزليون في منطقة بيلوفسكي دون كهرباء.وأضافت الدفاع: "في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضرر مبنى قسم ترويتسكي التابع لمحطة سفاتوفسكي للطاقة النووية، وأصيب مهندس بجروح". وهاجمت طائرة دون طيار على محطة كهرباء في الجمهورية.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250405/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-14-هجوما-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-اليوم-الماضي-1099238049.html
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت 5 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

09:38 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 11.04.2025)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Libkos
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 5 مرات.
وقالت وزارة الدفاع: "على مدار الـ24 ساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5 هجمات على منشآت طاقة روسية".

وبحسب بيان الدفاع، فإن نتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة الطاقة في مقاطعة بريانسك، تسببت في تضرر المنشأة وانقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

وأشارت إلى أنه في مقاطعة بيلغورود، وبسبب القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمنشأة طاقة في المقاطعة، تسببت في تدمير محطة محولات فرعية كاملة، تم فصل خط الجهد العالي 10 كيلو فولت. أصبح المستهلكون المنزليون في منطقة بيلوفسكي دون كهرباء.

ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشأت أخرى في مقاطعتي زابوريجه وكورسك وتضررت نتيجة ضربات القوات الأوكرانية.

وأضافت الدفاع: "في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة القصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضرر مبنى قسم ترويتسكي التابع لمحطة سفاتوفسكي للطاقة النووية، وأصيب مهندس بجروح". وهاجمت طائرة دون طيار على محطة كهرباء في الجمهورية.

وتابع: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس".

محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت 14 هجوما على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي
5 أبريل, 10:31 GMT
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.

وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.

ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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