https://sarabic.ae/20250405/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-14-هجوما-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-اليوم-الماضي-1099238049.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت 14 هجوما على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت 14 هجوما على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 14 مرة. 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T10:31+0000

2025-04-05T10:31+0000

2025-04-05T10:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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،وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 14 هجومًا على البنية التحتية للطاقة الروسية".وأشارت إلى أنه في مقاطعة بيلغورود، تمت مهاجمة 5 منشأت الطاقة. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشأت أخرى في مقاطعات سمولينسك وليبيتسك وخيرسون وفورونيج وتضررت نتيجة ضربات القوات الأوكرانية.وأضافت الدفاع: "منذ صباح الجمعة 4 أبريل/نيسان، قام نظام كييف، خلافًا لجميع التصريحات والتزامات زيلينسكي للجانب الأمريكي بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية لمدة 30 يومًا، بمضاعفة عدد الهجمات الأحادية الجانب باستخدام الطائرات دون طيار وذخائر المدفعية على البنية التحتية للطاقة في المناطق الروسية".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على "تلغرام" قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20250404/الخارجية-الروسية-كييف-بهجماتها-على-المدنيين-في-روسيا-تظهر-أن-خططها-لا-تتضمن-تحقيق-تسوية-سياسية-1099222828.html

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