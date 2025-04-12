https://sarabic.ae/20250412/لافروف-موسكو-سلمت-أنقرة-قائمة-بالهجمات-التي-نفذتها-قوات-كييف-على-منشآت-الطاقة-الروسية--1099483348.html
لافروف: موسكو سلمت أنقرة قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات كييف على منشآت الطاقة الروسية
لافروف: موسكو سلمت أنقرة قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات كييف على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا قدّمت لتركيا، قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات نظام كييف على منشآت الطاقة الروسية، منذ بدء سريان... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T12:57+0000
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2025-04-12T12:57+0000
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وقال لافروف، خلال كلمة له في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "لقد قدّمت لزملائنا الأتراك، إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ذات الشيء الذي قدمناه للأمريكيين وللأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. قائمة بالحقائق التي توثّق الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".وقال لافروف، خلال كلمته في المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم متصدع"، إن "جهود المجتمع الأوروبي الأطلسي تتركز الآن على الاستعداد لحرب جديدة، بقيادة ألمانية وفرنسية وبريطانية، لهذا الأمر".وأكد لافروف أن "جميع جهود هذا المجتمع الأوروبي الأطلسي تنصّب على الاستعداد لحرب جديدة. وألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، في طليعة هذا الجهد".وحول العلاقات بين موسكو وواشنطن، أشار لافروف إلى أنه هناك دائمًا إمكانية للتحرك في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250412/لافروف-يلقي-كلمة-بمنتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-في-تركيا-1099479236.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
لافروف: موسكو سلمت أنقرة قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات كييف على منشآت الطاقة الروسية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا قدّمت لتركيا، قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات نظام كييف على منشآت الطاقة الروسية، منذ بدء سريان اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة، في 18 مارس/ آذار الماضي.
وقال لافروف، خلال كلمة له في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "لقد قدّمت لزملائنا الأتراك، إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ذات الشيء الذي قدمناه للأمريكيين وللأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. قائمة بالحقائق التي توثّق الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".
وأضاف: "على الرغم من الاتفاق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، فإن نظام كييف مستمر بتنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، كل يوم تقريبًا".
وقال لافروف، خلال كلمته في المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم متصدع"، إن "جهود المجتمع الأوروبي الأطلسي تتركز الآن على الاستعداد لحرب جديدة، بقيادة ألمانية وفرنسية وبريطانية، لهذا الأمر".
وأكد لافروف أن "جميع جهود هذا المجتمع الأوروبي الأطلسي تنصّب على الاستعداد لحرب جديدة. وألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، في طليعة هذا الجهد".
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الناتو فشل في تعزيز الأمن بسبب تعرضه للتلاعب من أطراف سعت إلى تحقيق مصالحها الأمنية".
وحول العلاقات بين موسكو وواشنطن، أشار لافروف إلى أنه هناك دائمًا إمكانية للتحرك في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.