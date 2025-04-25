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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-79-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099872998.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 79 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T04:16+0000
2025-04-25T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 79 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 59 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و11 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، و4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الروسي-يحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-1099850610.html
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روسيا, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:16 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 25.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 79 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 79 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 59 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و11 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، و4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة إيفانوفو".

إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات
أمس, 10:52 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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