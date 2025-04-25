الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:16 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 25.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 79 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 79 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 59 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و11 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، و4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة إيفانوفو".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.