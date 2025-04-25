https://sarabic.ae/20250425/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-79-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099872998.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 79 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T04:16+0000

2025-04-25T04:16+0000

2025-04-25T04:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 79 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 59 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و11 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، و4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الروسي-يحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-1099850610.html

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