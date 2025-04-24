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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الروسي-يحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-1099850610.html
الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات
الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:52+0000
2025-04-24T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات الروسية التقدم واستهدف القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفاراشينو وفيليكي بودكي وفودولاغي وغلوبوكوي وزابسيلي وميروبولي وموغريتا ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75860عسكريا".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250424/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099847444.html
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روسيا

الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات

10:52 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 150عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات الروسية التقدم واستهدف القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".

وأضاف: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية أوكرانية هجومية في قريتي غورنال وأوليشنيا".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفاراشينو وفيليكي بودكي وفودولاغي وغلوبوكوي وزابسيلي وميروبولي وموغريتا ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، وتم مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع وتم تدمير مستودعين للذخيرة و11 نقطة تحكم للطائرات دون طيار".

ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75860عسكريا".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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