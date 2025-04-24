https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الروسي-يحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-1099850610.html

الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات

الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T10:52+0000

2025-04-24T10:52+0000

2025-04-24T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات الروسية التقدم واستهدف القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفاراشينو وفيليكي بودكي وفودولاغي وغلوبوكوي وزابسيلي وميروبولي وموغريتا ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75860عسكريا".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250424/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099847444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا