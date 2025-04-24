الجيش الروسي يحيد 150 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويدمر عددا من الآليات
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 150عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات الروسية التقدم واستهدف القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك".
وأضاف: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية أوكرانية هجومية في قريتي غورنال وأوليشنيا".
وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي وفاراشينو وفيليكي بودكي وفودولاغي وغلوبوكوي وزابسيلي وميروبولي وموغريتا ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 عسكريا، وتم مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع وتم تدمير مستودعين للذخيرة و11 نقطة تحكم للطائرات دون طيار".
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75860عسكريا".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.