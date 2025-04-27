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بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة
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خبير: ترامب تخلى عن "الأوهام" بشأن حل الصراع الأوكراني
خبير: ترامب تخلى عن "الأوهام" بشأن حل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح كونستانتين بلوخين، الباحث البارز في مركز دراسات الأمن التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وخبير العلوم السياسية الأمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:32+0000
2025-04-27T08:32+0000
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
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وأعلن بلوخين، اليوم الأحد، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ترامب "أدرك أن التسوية تعوقها ليس فقط كييف، بل أيضا الأوصياء الأوروبيون عليها".وأوضح: "أعتقد أنه، بطبيعة الحال، قد انهارت أوهامه نوعًا ما... لقد تغيرت آراؤه بشأن أوكرانياـ أعتقد أنه بدأ يُدرك أن العقبة الرئيسية أمام عملية السلام هنا ليست موقف كييف فحسب، بل أيضًا موقف هؤلاء المانحين الماليين الأوروبيين، الذين يكرهون ترامب ويحتقرونه، ويكرهون روسيا أكثر".وتابع: "وذلك حتى لا يثير ارتباطات مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عهد سلفه جو بايدن، وكيف يمكن له أن يحفظ ماء وجهه؟ من الواضح أنه لا بد من تحقيق بعض الربح".وفي الوقت نفسه، اعترف الخبير السياسي بأن الرئيس الأمريكي قد يكون من بين المستحقين لجائزة نوبل للسلام، التي سبق أن حصل عليها "عدوه الشخصي"، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.ضابط أمريكي متقاعد يوضح الفرق بين نهجي موسكو وكييف في المفاوضات
https://sarabic.ae/20250427/ترامب-ينتقد-بشدة-دعوات-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-إلى-أوكرانيا-واصفا-إياها-بـالسخيفة-1099923696.html
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دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

خبير: ترامب تخلى عن "الأوهام" بشأن حل الصراع الأوكراني

08:32 GMT 27.04.2025
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
 ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
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صرح كونستانتين بلوخين، الباحث البارز في مركز دراسات الأمن التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وخبير العلوم السياسية الأمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شهد خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض، "انهيار الأوهام" حول الإطار الزمني لحل الأزمة الأوكرانية.
وأعلن بلوخين، اليوم الأحد، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ترامب "أدرك أن التسوية تعوقها ليس فقط كييف، بل أيضا الأوصياء الأوروبيون عليها".
وأوضح: "أعتقد أنه، بطبيعة الحال، قد انهارت أوهامه نوعًا ما... لقد تغيرت آراؤه بشأن أوكرانياـ أعتقد أنه بدأ يُدرك أن العقبة الرئيسية أمام عملية السلام هنا ليست موقف كييف فحسب، بل أيضًا موقف هؤلاء المانحين الماليين الأوروبيين، الذين يكرهون ترامب ويحتقرونه، ويكرهون روسيا أكثر".
وكما ذكر بلوخين، أعلن ترامب قبل توليه منصبه، استعداده لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، والآن يحاول الزعيم الأمريكي سحب الولايات المتحدة من الصراع مع حفظ ماء الوجه.
وتابع: "وذلك حتى لا يثير ارتباطات مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عهد سلفه جو بايدن، وكيف يمكن له أن يحفظ ماء وجهه؟ من الواضح أنه لا بد من تحقيق بعض الربح".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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وأضاف: "لا يُحسب الربح بالدولار فحسب، بل بالهيبة السياسية أيضًا... والهيبة الوحيدة التي يمكن أن يكتسبها ترامب، هي بالتحديد مبادراته السلمية، تخيلوا، الجميع حاول أن يكون وسيطًا في عملية التفاوض، تذكروا الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإذا نجح ترامب في ذلك، فسترتفع شعبيته السياسية بالتأكيد، وسيبدو كصانع السلام الرئيسي في أوروبا".

وفي الوقت نفسه، اعترف الخبير السياسي بأن الرئيس الأمريكي قد يكون من بين المستحقين لجائزة نوبل للسلام، التي سبق أن حصل عليها "عدوه الشخصي"، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
ضابط أمريكي متقاعد يوضح الفرق بين نهجي موسكو وكييف في المفاوضات
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