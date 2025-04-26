https://sarabic.ae/20250426/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-الفرق-بين-نهجي-موسكو-وكييف-في-المفاوضات-1099919229.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح الفرق بين نهجي موسكو وكييف في المفاوضات
ضابط أمريكي متقاعد يوضح الفرق بين نهجي موسكو وكييف في المفاوضات
سبوتنيك عربي
قال الضابط الأمريكي المتقاعد، إيرل راسموسن، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، في حين يقوم فلاديمير زيلينسكي بتخريب عملية التفاوض. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T17:23+0000
2025-04-26T17:23+0000
2025-04-26T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_9f492600ef450b9b5c004f4fe2c5f546.jpg
حديث راسموسن، الذي تقاعد منذ 20 عاما برتبة مقدم ويعمل مستشارا دوليا، جاء تعليقا على النهج الذي تتخذه موسكو في مواجهة ما تقوم به كييف في المفاوضات.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو للتفاوض مع كييف دون شروط مسبقة، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.وفي المقابل، صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أن "كييف تصر على إعادة جميع الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية، إضافة إلى التطوير غير المحدود لمجمعها الصناعي العسكري وإمكانية انضمامها بحرية إلى حلف شمال الأطلسي وأي تحالفات دولية أخرى".وحول اختلاف نهج موسكو عن نهج كييف، في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الخارجية الأوكرانية، يقول راسموسن، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "إن الاقتراح الأوكراني، الذي يدعمه الأوروبيون أيضاً، هو اقتراح وهمي تماماً، فهذا ليس اقتراح سلام، بل إنه مشابه لما قدمناه لألمانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى".وتابع: "عادة لا يحظى الخاسر بحق إملاء الشروط كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي".وأردف: "أوكرانيا تريد أن تكون هي التي تملي الشروط من خلال الاقتراح المقدم من الأوروبيين، وهذا ما لن يحدث على الإطلاق، ومجرد مناقشة هذا الاقتراح يعد مضيعة للوقت".وعن الشروط التي وضعتها كييف وهل يمكن أن تسمى تخريباً لمحادثات السلام وماذا تعني بالنسبة لمواقفها تجاه حلفائها الغربيين وشعبها، قال الضابط الأمريكي المتقاعد: "بالتأكيد، إنه تخريب، وأعتقد أن الحركة برمتها التي تقودها كييف، وأود أن أقول أن أوروبا أيضًا، تحاول تخريب أي نوع من تسوية السلام".واستطرد: "الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية. إذا نظرتم إلى الاقتراح الأمريكي فستجدون أنه لا يتضمن ضمانات أمنية، ولكن في اقتراح كييف، فإنه يتضمن ضمانات أمنية أمريكية وأعتقد أنهم لم يتفاوضوا على ذلك مع الولايات المتحدة".وقال إيرل راسموسن: "إن الاقتراح الذي قدمته واشنطن يوفر الإطار، لكن هذا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم مع روسيا، فضلاً عن الاعتراف الفعلي بالمناطق المسيطر عليها بالفعل، وهو ما رفضه الأوكرانيون، أما الاقتراح الأوروبي والأوكراني فهو، وبطبيعة الحال، غير واقعي، ولا يستحق حتى المناقشة".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط". وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250410/واشنطن-المفاوضات-مع-روسيا-تقتصر-على-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099428786.html
https://sarabic.ae/20250425/بوتين-يستقبل-ويتكوف-في-الكرملين-1099888647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_f8bd0c1a73f60b7df8dd73f5ce77bcdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري
ضابط أمريكي متقاعد يوضح الفرق بين نهجي موسكو وكييف في المفاوضات
17:23 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 17:32 GMT 26.04.2025)
حصري
قال الضابط الأمريكي المتقاعد، إيرل راسموسن، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، في حين يقوم فلاديمير زيلينسكي بتخريب عملية التفاوض.
حديث راسموسن، الذي تقاعد منذ 20 عاما برتبة مقدم ويعمل مستشارا دوليا، جاء تعليقا على النهج الذي تتخذه موسكو في مواجهة ما تقوم به كييف في المفاوضات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو للتفاوض مع كييف دون شروط مسبقة، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
وفي المقابل، صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية أن "كييف تصر على إعادة جميع الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية، إضافة إلى التطوير غير المحدود لمجمعها الصناعي العسكري وإمكانية انضمامها بحرية إلى حلف شمال الأطلسي وأي تحالفات دولية أخرى".
وحول اختلاف نهج موسكو عن نهج كييف، في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الخارجية الأوكرانية، يقول راسموسن، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "إن الاقتراح الأوكراني، الذي يدعمه الأوروبيون أيضاً، هو اقتراح وهمي تماماً، فهذا ليس اقتراح سلام، بل إنه مشابه لما قدمناه لألمانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى".
وتابع: "عادة لا يحظى الخاسر بحق إملاء الشروط كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي".
وأردف: "أوكرانيا تريد أن تكون هي التي تملي الشروط من خلال الاقتراح المقدم من الأوروبيين، وهذا ما لن يحدث على الإطلاق، ومجرد مناقشة هذا الاقتراح يعد مضيعة للوقت".
وعن الشروط التي وضعتها كييف وهل يمكن أن تسمى تخريباً لمحادثات السلام
وماذا تعني بالنسبة لمواقفها تجاه حلفائها الغربيين وشعبها، قال الضابط الأمريكي المتقاعد: "بالتأكيد، إنه تخريب، وأعتقد أن الحركة برمتها التي تقودها كييف، وأود أن أقول أن أوروبا أيضًا، تحاول تخريب أي نوع من تسوية السلام".
وأردف: "الهدف من ذلك هو استمرار الصراع في المستقبل المنظور، والحقيقة أنه من دون مشاركة الولايات المتحدة فإن الجيش الأوكراني سوف ينهار تماما خلال الأشهر القليلة المقبلة، وربما خلال عام على الأكثر".
واستطرد: "الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات أمنية. إذا نظرتم إلى الاقتراح الأمريكي فستجدون أنه لا يتضمن ضمانات أمنية، ولكن في اقتراح كييف، فإنه يتضمن ضمانات أمنية أمريكية وأعتقد أنهم لم يتفاوضوا على ذلك مع الولايات المتحدة".
وقال إيرل راسموسن: "إن الاقتراح الذي قدمته واشنطن يوفر الإطار، لكن هذا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم مع روسيا، فضلاً عن الاعتراف الفعلي بالمناطق المسيطر عليها بالفعل، وهو ما رفضه الأوكرانيون
، أما الاقتراح الأوروبي والأوكراني فهو، وبطبيعة الحال، غير واقعي، ولا يستحق حتى المناقشة".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".
وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.