https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html

محلل سياسي لـ "سبوتنيك": روسيا تسهل التوصل لحل سياسي وأوكرانيا تستند على أوروبا لاستمرار الحرب

محلل سياسي لـ "سبوتنيك": روسيا تسهل التوصل لحل سياسي وأوكرانيا تستند على أوروبا لاستمرار الحرب

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، إن الموقف الروسي من التفاوض بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا واضح وصريح، إذ أعلن الرئيس بوتين عن الاستعداد للتفاوض... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T17:43+0000

2025-04-26T17:43+0000

2025-04-26T17:44+0000

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وأبدى في تصريحات لـ "سبوتنيك" استغرابه من الموقف الأوكراني الرافض للتفاوض من دون أي شرط، مؤكدًا أن هناك تفاهما روسيا أمريكيا حول ضرورة إنهاء الحرب، وإيجاد مخرج سياسي وحل دبلوماسي.وأكد أن هذا التفاهم دفع موسكو لطرح هذا الأمر بقوة مع واشنطن التي كانت أساس التحريض على هذه الحرب، لكنها وصلت إلى نتيجة بضرورة إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة، التي بدأت تؤثر على الوضع العالمي، بما في ذلك الوضع الأمريكي والأوروبي.وأكد أن أوكرانيا تستقوي بالموقف الأوروبي حتى تطالب بوضع شروط مسبقة وتسعى لتعقيد التوصل إلى حل سياسي، مضيفًا: "إذا لم يكن هناك موقف أوروبي من أجل إيجاد حل سياسي ستبقى أوكرانيا تستند على موقف أوروبا لرفض الحل السياسي مع روسيا".وطالب أوروبا بضرورة التجاوب وتسهيل عملية التفاوض والتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب التي لم تعد لها أي مبرر، خاصة في ظل الموقف الروسي الذي يساعد على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لإنقاذ المنطقة من تداعيات الأزمة، كما يجب على أوكرانيا قراءة الواقع جيدًا والذهاب نحو الحل السياسي.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250426/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-لقائه-بويتكوف-استعداد-روسيا-للتفاوض-مع-أوكرانيا-دون-شروط-مسبقة-1099916136.html

https://sarabic.ae/20250426/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-الفرق-بين-نهجي-موسكو-وكييف-في-المفاوضات-1099919229.html

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