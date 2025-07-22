https://sarabic.ae/20250722/خبير-فيتنامي-فرض-عقوبات-على-مستوردي-الطاقة-الروسية-ضرب-في-الهواء-1102900247.html
خبير فيتنامي: فرض عقوبات على مستوردي الطاقة الروسية "ضرب في الهواء"
خبير فيتنامي: فرض عقوبات على مستوردي الطاقة الروسية "ضرب في الهواء"
سبوتنيك عربي
أكد خبير العلاقات الدولية الفيتنامي، نغوين مينه هوانغ، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، سيؤثر سلبًا على... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T08:17+0000
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وقال هوانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذا يمثل ضغطا إضافيا على روسيا، لا تدعمه روافع اقتصادية حقيقية". وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا ضئيل، وأن العقوبات المفروضة على المواد الخام الحيوية من المرجح أن تُلحق الضرر بالصناعة الأمريكية أكثر من الاقتصاد الروسي.وتابع: "أولاً، مرّ أحد عشر عامًا على بدء العقوبات. وهذا يكفي لإضعاف أي اقتصاد متوسط الحجم بشكل كبير. لكن عشرات الآلاف من العقوبات لم تُضعف روسيا فحسب، بل سمحت أيضًا لاقتصادها بالنمو بثبات بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 1.5% و1.8%. واليوم، تُعدّ روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم".وقال: "ثانيًا، يبدو فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية مجرد استعراض. لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا 50 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية، وانخفض منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أقل من 5 مليارات دولار. إضافةً إلى ذلك، تُشكل الموارد الحيوية، كاليورانيوم والغاليوم والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، الجزء الأكبر مما تستورده الولايات المتحدة من روسيا. وسيؤثر حظر هذه الإمدادات سلبًا على الشركات الأمريكية أكثر بكثير من تأثيره على روسيا".وأشار هوانغ إلى أنه "في مثل هذه الحالة، ستضطر الشركات الأمريكية إلى اللجوء إلى موردين من الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا-أي من دول "بريكس".على عكس الدول الصغيرة، تُعدّ الصين والهند قوتين رئيسيتين، عضوتين في مجموعة العشرين، وتتمتعان باستقلالية أعلى بكثير من دول الاتحاد الأوروبي. وتتحول مجموعة "بريكس"، التي توسعت لتشمل 11 دولة، إلى مركز الاقتصاد العالمي الجديد، متجاوزةً بالفعل مجموعة السبع من حيث تكافؤ القوة الشرائية، وتسهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع.
https://sarabic.ae/20250715/ترامب-عدم-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-أوكرانيا-خلال-مهلة-الـ50-يوما-سيكون-أمرا-سيئا-للغاية-1102710324.html
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روسيا, العالم, حصري, فيتنام, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, حصري, فيتنام, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير فيتنامي: فرض عقوبات على مستوردي الطاقة الروسية "ضرب في الهواء"
أكد خبير العلاقات الدولية الفيتنامي، نغوين مينه هوانغ، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، سيؤثر سلبًا على الشركات والصناعة الأمريكية أكثر بكثير من تأثيره على روسيا.
وقال هوانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذا يمثل ضغطا إضافيا على روسيا، لا تدعمه روافع اقتصادية حقيقية". وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا ضئيل، وأن العقوبات المفروضة على المواد الخام الحيوية من المرجح أن تُلحق الضرر بالصناعة الأمريكية أكثر من الاقتصاد الروسي.
وأضاف: "صورت وسائل الإعلام الأمريكية التصريحات حول فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الروسية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المعاملات بين الشركات الأمريكية والبنك المركزي الروسي وعدد من البنوك الأخرى، على أنها ضربة موجعة للاقتصاد الروسي. لكن في الواقع، الوضع مختلف".
وتابع: "أولاً، مرّ أحد عشر عامًا على بدء العقوبات. وهذا يكفي لإضعاف أي اقتصاد متوسط الحجم بشكل كبير. لكن عشرات الآلاف من العقوبات لم تُضعف روسيا فحسب، بل سمحت أيضًا لاقتصادها بالنمو بثبات بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 1.5% و1.8%. واليوم، تُعدّ روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم".
وأكد هوانغ أن العقوبات منحت روسيا حافزا لتطوير إنتاجها الخاص وتقليل اعتمادها على الواردات والاستثمارات والتكنولوجيا من الخارج.
وقال: "ثانيًا، يبدو فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية مجرد استعراض. لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا 50 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية، وانخفض منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أقل من 5 مليارات دولار. إضافةً إلى ذلك، تُشكل الموارد الحيوية، كاليورانيوم والغاليوم والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، الجزء الأكبر مما تستورده الولايات المتحدة من روسيا. وسيؤثر حظر هذه الإمدادات سلبًا على الشركات الأمريكية أكثر بكثير من تأثيره على روسيا".
وأشار هوانغ إلى أنه "في مثل هذه الحالة، ستضطر الشركات الأمريكية إلى اللجوء إلى موردين من الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا-أي من دول "بريكس".
أما بالنسبة للعقوبات المفروضة على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، فهي في الواقع "ضربات في الهواء". لا تزال العديد من دول الاتحاد الأوروبي تشتري الطاقة الروسية عبر الطرق الجنوبية. حتى اليابان تعتمد جزئيًا على الغاز الروسي.
على عكس الدول الصغيرة، تُعدّ الصين والهند قوتين رئيسيتين، عضوتين في مجموعة العشرين، وتتمتعان باستقلالية أعلى بكثير من دول الاتحاد الأوروبي. وتتحول مجموعة "بريكس"، التي توسعت لتشمل 11 دولة، إلى مركز الاقتصاد العالمي الجديد، متجاوزةً بالفعل مجموعة السبع من حيث تكافؤ القوة الشرائية، وتسهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعريفات ستشمل الأسمدة مباشرة، لكن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن عدم اليقين هذا أدى بالفعل إلى ارتفاع التكاليف في القطاع.