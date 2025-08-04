https://sarabic.ae/20250804/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-لم-تعد-تعتمد-بشكل-مفرط-على-أمريكا-ولن-تسمح-لواشنطن-بفرض-سياساتها-1103343677.html
لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها
لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده لم تعد تعتمد على أمريكا كما في السابق، مشددًا على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها الاقتصادية. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T06:03+0000
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وقال لولا، خلال كلمة له في مؤتمر لحزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، والتي بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البرازيل باتت تتمتع بعلاقات تجارية واسعة حول العالم، وتعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي".وأضاف لولا: "لم نعد في موقع التبعية مثلما كنا في السابق".وانتقد الرئيس البرازيلي بشدة محاولات الضغط الاقتصادي على بلاده، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لتقويض الاستقرار الدولي، وتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف.وأشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى أن "قنوات التفاوض مع واشنطن لا تزال مفتوحة"، وأكد دعم حكومته للشركات البرازيلية وحماية العمال"، لافتًا إلى أن طالمسؤولين قدموا بالفعل مقترحات تفاوضية".وختم بالقول: "سأواصل العمل بهذه الروح، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الوطنية".
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html
https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html
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أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده لم تعد تعتمد على أمريكا كما في السابق، مشددًا على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها الاقتصادية.
وقال لولا، خلال كلمة له في مؤتمر لحزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، والتي بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البرازيل باتت تتمتع بعلاقات تجارية واسعة حول العالم، وتعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف لولا: "لم نعد في موقع التبعية مثلما كنا في السابق".
وانتقد الرئيس البرازيلي بشدة محاولات الضغط الاقتصادي على بلاده، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لتقويض الاستقرار الدولي، وتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال لولا إن "محاولات فرض سياسات على البرازيل عبر الضرائب الاقتصادية أمر مرفوض"، مؤكدًا أن ترامب "تجاوز الحدود" بمحاولته العودة إلى اتفاقيات ثنائية بدلًا من التعاون الدولي.
وأشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى أن "قنوات التفاوض مع واشنطن لا تزال مفتوحة"، وأكد دعم حكومته للشركات البرازيلية وحماية العمال"، لافتًا إلى أن طالمسؤولين قدموا بالفعل مقترحات تفاوضية".
وختم بالقول: "سأواصل العمل بهذه الروح، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الوطنية".