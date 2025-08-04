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لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها
لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده لم تعد تعتمد على أمريكا كما في السابق، مشددًا على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها الاقتصادية. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لولا، خلال كلمة له في مؤتمر لحزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، والتي بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البرازيل باتت تتمتع بعلاقات تجارية واسعة حول العالم، وتعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي".وأضاف لولا: "لم نعد في موقع التبعية مثلما كنا في السابق".وانتقد الرئيس البرازيلي بشدة محاولات الضغط الاقتصادي على بلاده، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لتقويض الاستقرار الدولي، وتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف.وأشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى أن "قنوات التفاوض مع واشنطن لا تزال مفتوحة"، وأكد دعم حكومته للشركات البرازيلية وحماية العمال"، لافتًا إلى أن طالمسؤولين قدموا بالفعل مقترحات تفاوضية".وختم بالقول: "سأواصل العمل بهذه الروح، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الوطنية".
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html
https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html
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أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تعتمد بشكل مفرط على أمريكا ولن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها

06:03 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovichالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovich
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أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده لم تعد تعتمد على أمريكا كما في السابق، مشددًا على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض سياساتها الاقتصادية.
وقال لولا، خلال كلمة له في مؤتمر لحزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، والتي بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "البرازيل باتت تتمتع بعلاقات تجارية واسعة حول العالم، وتعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف لولا: "لم نعد في موقع التبعية مثلما كنا في السابق".
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول
19 يوليو, 17:17 GMT
وانتقد الرئيس البرازيلي بشدة محاولات الضغط الاقتصادي على بلاده، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لتقويض الاستقرار الدولي، وتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال لولا إن "محاولات فرض سياسات على البرازيل عبر الضرائب الاقتصادية أمر مرفوض"، مؤكدًا أن ترامب "تجاوز الحدود" بمحاولته العودة إلى اتفاقيات ثنائية بدلًا من التعاون الدولي.

الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
الرئيس البرازيلي لترامب: أنت رئيس أمريكا.. ولسنا بحاجة إلى "شرطي للعالم"
10 يوليو, 22:16 GMT
وأشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى أن "قنوات التفاوض مع واشنطن لا تزال مفتوحة"، وأكد دعم حكومته للشركات البرازيلية وحماية العمال"، لافتًا إلى أن طالمسؤولين قدموا بالفعل مقترحات تفاوضية".
وختم بالقول: "سأواصل العمل بهذه الروح، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الوطنية".
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