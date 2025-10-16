https://sarabic.ae/20251016/الصين-ردا-على-تهديدات-ترامب-بشأن-شراء-النفط-الروسي-سنتخذ-إجراءات-حاسمة-إذا-تعرضت-مصالحنا-للضرر-1106061572.html

الصين ردا على تهديدات ترامب بشأن شراء النفط الروسي: سنتخذ إجراءات حاسمة إذا تعرضت مصالحنا للضرر

أكدت لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء الصين للنفط الروسي، أن بكين "ستتخذ... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "إذا تأثرت حقوق ومصالح الصين المشروعة، فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية حاسمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بشكل لا يتزعزع".وأشار لين جيان إلى أن "الصين حافظت باستمرار على موقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية".ووفقا له، فإن "تصرفات الولايات المتحدة تشكل مثالًا نموذجيًا للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي، وتقوض بشكل خطير قواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وتهدد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".وتصف الهند الإجراءات الأمريكية بأنها "غير معقولة وغير عادلة"، لكنها تؤكد استعدادها للحوار وتقديم المزيد من التنازلات. كما تُشير السلطات الهندية إلى أن الانتقادات الأمريكية انتقائية، إذ تواصل الصين والاتحاد الأوروبي شراء نفط روسي مماثل.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تهديدا لصادرات الطاقة الروسية: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات - محاولات لإجبار الدول على إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا".في وقت سابق من سبتمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب طلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الهند والصين إلى 100% في إطار جهد مشترك لزيادة الضغط على روسيا. أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن الغرب ارتكب خطأً فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، ما سيؤدي إلى اعتماد جديد أقوى نتيجة ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن من رفضوا شراء موارد الطاقة من روسيا ما زالوا يشترون بأسعار أعلى عبر وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.سيارتو: دعوات بروكسل للتخلي عن إمدادات الطاقة من روسيا "جنونية"أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"

