أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"
أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستبدأ قريبًا في توليد الكهرباء من المفاعل الأول لمحطة "أكويو" النووية، مؤكدًا استمرار الاستثمار في الطاقة النووية...
وأشار أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مشاريع نووية أخرى قيد المناقشة ضمن الأجندة الطاقوية للبلاد، مضيفًا: "سنواصل التقدم في هذا المجال، وسنبدأ بتوليد الطاقة من أكويو في القريب العاجل". وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الاثنين قبل الماضي، أن أنقرة تتصدر الدول المستثمرة في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد يأتي من مصادر متجددة.جاء ذلك خلال كلمته في منتدى ومعرض كفاءة الطاقة في إسطنبول، حيث أوضح أن استهلاك تركيا اليومي من النفط يبلغ نحو مليون برميل، تُؤمن 160 ألفا منها من مواردها المحلية. وأضاف الرئيس التركي في كلمته، أن محطة "أكويو" النووية ستبدأ قريبا في توليد الكهرباء لأول مرة. وقال في هذا الصدد: "في وقت قصير جدا... سنبدأ بتوليد الكهرباء في محطة "أكويو" للطاقة النووية، كما أنه لدينا مشاريع أخرى لبناء محطات طاقة نووية، والمفاوضات جارية بشأنها". وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء. وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
https://sarabic.ae/20251006/أردوغان-تركيا-ستوفر-الكهرباء-لأول-مرة-من-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-خلال-وقت-قصير-جدا-1105675874.html
https://sarabic.ae/20250914/السفير-الروسي-المفاعل-الأول-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-يقترب-من-لحظة-بدء-التشغيل-1104824105.html
أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستبدأ قريبًا في توليد الكهرباء من المفاعل الأول لمحطة "أكويو" النووية، مؤكدًا استمرار الاستثمار في الطاقة النووية رغم انتقادات المعارضة.
وأشار أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مشاريع نووية أخرى قيد المناقشة ضمن الأجندة الطاقوية للبلاد، مضيفًا: "سنواصل التقدم في هذا المجال، وسنبدأ بتوليد الطاقة من أكويو في القريب العاجل".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
أردوغان: تركيا ستوفر الكهرباء لأول مرة من محطة "أكويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير جدا
6 أكتوبر, 11:08 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الاثنين قبل الماضي، أن أنقرة تتصدر الدول المستثمرة في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد يأتي من مصادر متجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى ومعرض كفاءة الطاقة في إسطنبول، حيث أوضح أن استهلاك تركيا اليومي من النفط يبلغ نحو مليون برميل، تُؤمن 160 ألفا منها من مواردها المحلية.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا بأسطول يضم 4 سفن تنقيب، وسفينتين للبحث السيزمي (الموجات الزلزالية)، مؤكدا أنها ستنتقل إلى المرتبة الرابعة قريبا مع انضمام سفن جديدة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف الرئيس التركي في كلمته، أن محطة "أكويو" النووية ستبدأ قريبا في توليد الكهرباء لأول مرة.
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل
14 سبتمبر, 08:39 GMT
وقال في هذا الصدد: "في وقت قصير جدا... سنبدأ بتوليد الكهرباء في محطة "أكويو" للطاقة النووية، كما أنه لدينا مشاريع أخرى لبناء محطات طاقة نووية، والمفاوضات جارية بشأنها".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2025، إن تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية، التي يتم بناؤها في تركيا من قبل شركة "روساتوم" الحكومية، سيجلب للجمهورية 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
