https://sarabic.ae/20251015/أردوغان-سنحصل-على-الطاقة-من-محطة-أكويو-النووية-في-المستقبل-القريب-جدا-1106044544.html

أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"

أردوغان: سنحصل على الطاقة من محطة "أكويو" النووية في "المستقبل القريب جدا"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستبدأ قريبًا في توليد الكهرباء من المفاعل الأول لمحطة "أكويو" النووية، مؤكدًا استمرار الاستثمار في الطاقة النووية... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T17:02+0000

2025-10-15T17:02+0000

2025-10-15T17:02+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg

وأشار أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مشاريع نووية أخرى قيد المناقشة ضمن الأجندة الطاقوية للبلاد، مضيفًا: "سنواصل التقدم في هذا المجال، وسنبدأ بتوليد الطاقة من أكويو في القريب العاجل". وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الاثنين قبل الماضي، أن أنقرة تتصدر الدول المستثمرة في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد يأتي من مصادر متجددة.جاء ذلك خلال كلمته في منتدى ومعرض كفاءة الطاقة في إسطنبول، حيث أوضح أن استهلاك تركيا اليومي من النفط يبلغ نحو مليون برميل، تُؤمن 160 ألفا منها من مواردها المحلية. وأضاف الرئيس التركي في كلمته، أن محطة "أكويو" النووية ستبدأ قريبا في توليد الكهرباء لأول مرة. وقال في هذا الصدد: "في وقت قصير جدا... سنبدأ بتوليد الكهرباء في محطة "أكويو" للطاقة النووية، كما أنه لدينا مشاريع أخرى لبناء محطات طاقة نووية، والمفاوضات جارية بشأنها". وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء. وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.

https://sarabic.ae/20251006/أردوغان-تركيا-ستوفر-الكهرباء-لأول-مرة-من-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-خلال-وقت-قصير-جدا-1105675874.html

https://sarabic.ae/20250914/السفير-الروسي-المفاعل-الأول-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-يقترب-من-لحظة-بدء-التشغيل-1104824105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم