https://sarabic.ae/20260219/هيئة-الأركان-الروسية-خسائر-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-تجاوزت-15-مليون-عسكري-1110554480.html

هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري

هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري

سبوتنيك عربي

قال رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان، الفريق أول سيرغي رودسكوي، إن خسائر القوات... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T22:21+0000

2026-02-19T22:21+0000

2026-02-19T22:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg

وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، أوضح رودسكوي أن وتيرة التعبئة الشهرية في أوكرانيا انخفضت إلى النصف تقريبًا، ما يشير – بحسب قوله – إلى اتجاه مستدام لتراجع عدد أفراد الجيش الأوكراني، وبالتالي تقليص قدرته على مواجهة القوات الروسية.وأضاف أن القوات الأوكرانية فقدت خلال عام 2025 نحو 6.7 آلاف دبابة وآلية مدرعة قتالية، إضافة إلى أكثر من 12 ألف قطعة مدفعية وقذيفة هاون.وأشار المسؤول العسكري إلى أن الجيش الروسي أحكم خلال العام الماضي سيطرته الكاملة على زمام المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات، مضيفًا أنه تم خلال عام 2025 "تحرير" أكثر من 300 بلدة وما يزيد على 6.7 آلاف كيلومتر مربع، فيما سيطرت القوات الروسية منذ بداية العام الجاري على نحو 900 كيلومتر مربع و42 بلدة إضافية.أبرز تصريحات رودسكوي:ويصادف اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط الذكرى الـ324 لتأسيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الروسي-يهاجم-11-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة---1093827323.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا