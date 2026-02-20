https://sarabic.ae/20260220/الكرملين-العلاقات-مع-اليابان-معدومة-ولا-يمكن-بحث-معاهدة-السلام-في-ظل-غياب-الحوار-1110565666.html
الكرملين: استحالة بحث معاهدة السلام مع اليابان في ظل غياب الحوار
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استحالة مناقشة معاهدة السلام بين روسيا واليابان، دون حوار. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وشملت الإجراءات إنهاء السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحاب روسيا من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.
الكرملين: استحالة بحث معاهدة السلام مع اليابان في ظل غياب الحوار
10:37 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 20.02.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استحالة مناقشة معاهدة السلام بين روسيا واليابان، دون حوار.
وقال لافروف للصحفيين، معلقًا على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا واليابان: "لا يوجد حوار جارٍ، ومناقشة معاهدة سلام دون حوار أمر مستحيل".
ولطالما أثّر غياب معاهدة السلام سلبًا على العلاقات بين روسيا واليابان، ويتمثل موقف موسكو في أن جزر الكوريل، أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها أمر لا جدال فيه.
وفي أعقاب فرض اليابان عقوبات عدة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/ آذار 2022، أن موسكو وردًا على تحركات طوكيو غير الودّية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان.
وشملت الإجراءات إنهاء السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحاب روسيا من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.
24 أكتوبر 2025, 06:03 GMT
ووصفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في 7 فبراير/ شباط الجاري، خلال كلمتها في المؤتمر الـ45 للمطالبة بـ"استعادة الأراضي الشمالية"، كما تُعرف في اليابان بجزر "كوناشير" و"شيكوتان" و"إيتوروب" و"هابوماي"، أن عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا بأنه "أمر مهين".
وقالت تاكايتشي: "مرّ 80 عامًا على الحرب، لكن القضية الحدودية مع روسيا ما تزال عالقة، ولم يتم التوصل إلى معاهدة سلام. هذا أمرٌ مُهين ومؤسف حقًا، والحكومة تتعامل مع هذا الوضع بصرامة شديدة".
وأضافت
: "الحكومة ستسعى باستمرار إلى تحقيق تفاهم متبادل مع الجانب الروسي"، مشيرة إلى أن موقف حكومتها بشأن حل القضية الحدودية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا "لم يتغير".