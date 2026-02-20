https://sarabic.ae/20260220/الكرملين-العلاقات-مع-اليابان-معدومة-ولا-يمكن-بحث-معاهدة-السلام-في-ظل-غياب-الحوار-1110565666.html

الكرملين: استحالة بحث معاهدة السلام مع اليابان في ظل غياب الحوار

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استحالة مناقشة معاهدة السلام بين روسيا واليابان، دون حوار. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال لافروف للصحفيين، معلقًا على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا واليابان: "لا يوجد حوار جارٍ، ومناقشة معاهدة سلام دون حوار أمر مستحيل".ولطالما أثّر غياب معاهدة السلام سلبًا على العلاقات بين روسيا واليابان، ويتمثل موقف موسكو في أن جزر الكوريل، أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها أمر لا جدال فيه.وفي أعقاب فرض اليابان عقوبات عدة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/ آذار 2022، أن موسكو وردًا على تحركات طوكيو غير الودّية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان.ووصفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في 7 فبراير/ شباط الجاري، خلال كلمتها في المؤتمر الـ45 للمطالبة بـ"استعادة الأراضي الشمالية"، كما تُعرف في اليابان بجزر "كوناشير" و"شيكوتان" و"إيتوروب" و"هابوماي"، أن عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا بأنه "أمر مهين".وأضافت: "الحكومة ستسعى باستمرار إلى تحقيق تفاهم متبادل مع الجانب الروسي"، مشيرة إلى أن موقف حكومتها بشأن حل القضية الحدودية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا "لم يتغير".الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل

