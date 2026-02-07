https://sarabic.ae/20260207/رئيسة-الوزراء-اليابانية-عدم-وجود-معاهدة-سلام-مع-روسيا-أمر-مسيء-1110088976.html

رئيسة الوزراء اليابانية: عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا "أمر مسيء"

رئيسة الوزراء اليابانية: عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا "أمر مسيء"

سبوتنيك عربي

وصفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال كلمتها في المؤتمر الـ45 للمطالبة بـ"استعادة الأراضي الشمالية"، كما تُعرف في اليابان بجزر "كوناشير" و"شيكوتان"... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T05:10+0000

2026-02-07T05:10+0000

2026-02-07T05:10+0000

أخبار اليابان

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106437937_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_14770198a15801309c6748485afeee21.jpg

وقالت تاكايتشي: "مرّ 80 عامًا على الحرب، لكن القضية الحدودية مع روسيا ما تزال عالقة، ولم يتم التوصل إلى معاهدة سلام. هذا أمرٌ مُهين ومؤسف حقًا. والحكومة تتعامل مع هذا الوضع بصرامة شديدة".كما اشتكت رئيسة الوزراء اليابانية من أن "هذه القضية لم تُحل بعد".ويُقام هذا الحدث كل عام بمشاركة الوزراء والنواب، ويلقي رئيس وزراء البلاد خطابًا.ويُحتفل بـ"يوم الأقاليم الشمالية" في اليابان، في 7 فبراير/ شباط من كل عام، وهو ذكرى توقيع معاهدة "شيمودا" مع روسيا عام 1855، والتي منحت اليابان جزر "كوناشير" و"شيكوتان" و"إيتوروب" و"هابوماي"، وهي الجزر التي تطالب اليابان روسيا بإعادتها في فترة ما بعد الحرب.ولم تُسفر المفاوضات اللاحقة عن أي نتائج، ولم يتم توقيع معاهدة سلام لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويتمثل موقف موسكو في أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها لا جدال فيها.وبعد أن تبنّت اليابان حزم عقوبات عدة ضد روسيا الاتحادية، فيما يتعلق بالوضع في الأزمة الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/ آذار 2022، أن موسكو، وردًا على تحركات طوكيو غير الودّية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، وتنهي السفر من دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وتنسحب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانيةاليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية

https://sarabic.ae/20260202/الحزب-الحاكم-في-اليابان-يحذف-العقوبات-على-روسيا-والدعم-لأوكرانيا-من-برنامجه-الانتخابي-1109889331.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, روسيا, العالم