طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/طوكيو-تعتزم-إبرام-معاهدة-سلام-مع-روسيا---رئيسة-الوزراء-اليابانية-1106339462.html
طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية
طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية
سبوتنيك عربي
أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان المنتخبة، اليوم الجمعة، في خطابها الرئيسي أمام البرلمان، أن طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T06:03+0000
2025-10-24T06:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105606041_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ff19722dc6fb6edfde4f2d7f706601c8.jpg
وأضافت تاكايتشي: "العلاقات مع روسيا تمر حاليا بوضع صعب، لكن مسار الحكومة اليابانية هو حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".وتعتبر تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليابان، وتتبنى آراء يمينية، وقد عملت في حكومة رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، بدءًا من ولايته الأولى عام 2006.وكان الاتحاد السوفيتي يأمل أن يسوي الإعلان المشترك النزاع، بينما اعتبرت اليابان الوثيقة جزءا من الحل فقط، دون التنازل عن مطالباتها بجميع الجزر.ويتمثل الموقف الروسي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست مادة للنقاش.كما ألغت التنقل دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحبت من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.الخارجية اليابانية: طوكيو تبقى ملتزمة بتوقيع معاهدة سلام مع روسيالافروف: موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية كاملة
https://sarabic.ae/20250810/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-اليابان-بشأن-جزر-الكوريل-1103571831.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105606041_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1e248fa7e759e67e62d864cdb91d627c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان

طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية

06:03 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshikoساناي تاكايتشي
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان المنتخبة، اليوم الجمعة، في خطابها الرئيسي أمام البرلمان، أن طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا.
وأضافت تاكايتشي: "العلاقات مع روسيا تمر حاليا بوضع صعب، لكن مسار الحكومة اليابانية هو حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".
وتعتبر تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليابان، وتتبنى آراء يمينية، وقد عملت في حكومة رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، بدءًا من ولايته الأولى عام 2006.
في عام 1956، وقّع الاتحاد السوفييتي واليابان إعلانا مشتركا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد معاهدة سلام، في حين لم يناقش مصير جزيرتي كوناشير وإيتوروب.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل
10 أغسطس, 13:22 GMT
وكان الاتحاد السوفيتي يأمل أن يسوي الإعلان المشترك النزاع، بينما اعتبرت اليابان الوثيقة جزءا من الحل فقط، دون التنازل عن مطالباتها بجميع الجزر.
ولم تُسفر المفاوضات اللاحقة عن نتائج، ولم تُوقّع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية.
ويتمثل الموقف الروسي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست مادة للنقاش.
وبعد أن فرضت اليابان عدة عقوبات على روسيا فيما يتصل بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار 2024 أن موسكو، رداً على التحركات غير الودية التي اتخذتها طوكيو، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان.
كما ألغت التنقل دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحبت من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.
الخارجية اليابانية: طوكيو تبقى ملتزمة بتوقيع معاهدة سلام مع روسيا
لافروف: موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية كاملة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала