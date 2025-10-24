https://sarabic.ae/20251024/طوكيو-تعتزم-إبرام-معاهدة-سلام-مع-روسيا---رئيسة-الوزراء-اليابانية-1106339462.html
طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا - رئيسة الوزراء اليابانية
سبوتنيك عربي
أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان المنتخبة، اليوم الجمعة، في خطابها الرئيسي أمام البرلمان، أن طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105606041_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ff19722dc6fb6edfde4f2d7f706601c8.jpg
وأضافت تاكايتشي: "العلاقات مع روسيا تمر حاليا بوضع صعب، لكن مسار الحكومة اليابانية هو حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".وتعتبر تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليابان، وتتبنى آراء يمينية، وقد عملت في حكومة رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، بدءًا من ولايته الأولى عام 2006.وكان الاتحاد السوفيتي يأمل أن يسوي الإعلان المشترك النزاع، بينما اعتبرت اليابان الوثيقة جزءا من الحل فقط، دون التنازل عن مطالباتها بجميع الجزر.ويتمثل الموقف الروسي بأن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست مادة للنقاش.كما ألغت التنقل دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، وانسحبت من الحوار مع اليابان بشأن إقامة نشاط اقتصادي مشترك في جزر الكوريل الجنوبية.الخارجية اليابانية: طوكيو تبقى ملتزمة بتوقيع معاهدة سلام مع روسيالافروف: موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية كاملة
