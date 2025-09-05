https://sarabic.ae/20250905/لافروف-موسكو-تدعو-طوكيو-للاعتراف-بنتائج-الحرب-العالمية-الثانية-كاملة-1104536472.html
لافروف: موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية كاملة
وقال لافروف في رسالته الترحيبية لمنظمي ومشاركي الاجتماع الاحتفالي بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، الذي نُشر نصه على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أصبحت نتائج الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، بما في ذلك وثيقة استسلام اليابان، جزءًا لا يتجزأ من النظام العالمي لما بعد الحرب (يالطا-بوتسدام). وندعو السلطات اليابانية بإصرار إلى الاعتراف الكامل بالعواقب القانونية الدولية لانتصار دول الحلفاء، وكذلك بنصيبها من المسؤولية في إشعال فتيل الصراع العالمي".وأكد لافروف أن "الصفحات المجيدة للنضال المشترك ضد العسكرة اليابانية لا تزال تُمثل الدعامة الأهم في بناء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وكوريا الشمالية ومنغوليا ودول أخرى في المرحلة التاريخية الراهنة. وكان العرض العسكري الضخم للنصر في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد المعتدين اليابانيين والنصر في الحرب العالمية الثانية، الذي أُقيم في بكين بحضور رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، ورئيس جمهورية الصين الشعبية (شي جين بينغ)، ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، وقادة العديد من دول العالم الأخرى، تجسيدًا حيًا لجوهر روابط الصداقة الراسخة، التي تشكلت في معارك قبل 80 عامًا".وأضاف الوزير أنه كعلامة على إحياء التقاليد وترسيخ الذاكرة التاريخية، أُعيد يوم النصر على اليابان إلى جدول الأعياد الرسمية في روسيا الاتحادية.ونظمت الصين، يوم 3 سبتمبر/ أيلول، عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى إسهام الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.وحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وقال لافروف في رسالته الترحيبية لمنظمي ومشاركي الاجتماع الاحتفالي بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، الذي نُشر نصه على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "أصبحت نتائج الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، بما في ذلك وثيقة استسلام اليابان، جزءًا لا يتجزأ من النظام العالمي لما بعد الحرب (يالطا-بوتسدام). وندعو السلطات اليابانية بإصرار إلى الاعتراف الكامل بالعواقب القانونية الدولية لانتصار دول الحلفاء، وكذلك بنصيبها من المسؤولية في إشعال فتيل الصراع العالمي".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو، بالتعاون مع شركائها ذوي التوجهات المماثلة، ستواصل أنشطة تذكارية تعليمية وعسكرية متنوعة تهدف إلى كشف أدلة جديدة على جرائم اليابان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
وأكد لافروف أن "الصفحات المجيدة للنضال المشترك ضد العسكرة اليابانية لا تزال تُمثل الدعامة الأهم في بناء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وكوريا الشمالية ومنغوليا ودول أخرى في المرحلة التاريخية الراهنة. وكان العرض العسكري الضخم للنصر في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد المعتدين اليابانيين والنصر في الحرب العالمية الثانية، الذي أُقيم في بكين بحضور رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، ورئيس جمهورية الصين الشعبية (شي جين بينغ)، ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، وقادة العديد من دول العالم الأخرى، تجسيدًا حيًا لجوهر روابط الصداقة الراسخة، التي تشكلت في معارك قبل 80 عامًا".
وأضاف الوزير أنه كعلامة على إحياء التقاليد وترسيخ الذاكرة التاريخية، أُعيد يوم النصر على اليابان إلى جدول الأعياد الرسمية في روسيا الاتحادية.
واختتم لافروف قائلا: "إن واجبنا المقدس هو أن نتذكر دروس الحرب العالمية، هذه المأساة الأعظم التي مرت بها البشرية، وأن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تكرارها".
ونظمت الصين، يوم 3 سبتمبر/ أيلول، عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.
وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى إسهام الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.
وحضر العرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.