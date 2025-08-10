https://sarabic.ae/20250810/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-اليابان-بشأن-جزر-الكوريل-1103571831.html

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل

وصفت زاخاروفا، تصريحات طوكيو بشأن جزر الكوريل الجنوبية بأنها غير مقبولة، وتبدو ساخرة بشكل خاص عشية الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان.وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن إصرار طوكيو على تفسير أحداث منتصف القرن العشرين تفسيرًا خاطئًا، والتي حددت مصير البشرية، يؤكد بوضوح جوهر الانتقام في سياسة اليابان الحديثة"، مضيفة: وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتبر مثل هذا الخطاب غير مقبول، وتابعت قائلة: "نعتبر هذا الخطاب غير مقبول من رجل دولة بهذا المستوى، بل وأكثر من ذلك، عاجزًا عن تغيير الواقع الموضوعي: انتقلت جزر الكوريل الجنوبية إلى الاتحاد السوفيتي، الذي تعد روسيا الاتحادية خليفةً له، استنادًا إلى أسس قانونية، مكرسة في اتفاقيات ما بعد الحرب بين دول الحلفاء وميثاق الأمم المتحدة".وأوضحت: "واستباقًا لذكرى الثالث من سبتمبر، ندعو طوكيو مجددًا إلى الاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن العدوان الذي شن في آسيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وتقديم اعتذار صادق عن المعاناة التي لحقت بشعوبها".رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

