https://sarabic.ae/20250810/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-اليابان-بشأن-جزر-الكوريل-1103571831.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل
سبوتنيك عربي
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على طلب إعلامي للتعليق على تصريح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بشأن "عدم شرعية"... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T13:22+0000
2025-08-10T13:22+0000
2025-08-10T13:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار اليابان
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
جزر الكوريل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وصفت زاخاروفا، تصريحات طوكيو بشأن جزر الكوريل الجنوبية بأنها غير مقبولة، وتبدو ساخرة بشكل خاص عشية الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان.وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن إصرار طوكيو على تفسير أحداث منتصف القرن العشرين تفسيرًا خاطئًا، والتي حددت مصير البشرية، يؤكد بوضوح جوهر الانتقام في سياسة اليابان الحديثة"، مضيفة: وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتبر مثل هذا الخطاب غير مقبول، وتابعت قائلة: "نعتبر هذا الخطاب غير مقبول من رجل دولة بهذا المستوى، بل وأكثر من ذلك، عاجزًا عن تغيير الواقع الموضوعي: انتقلت جزر الكوريل الجنوبية إلى الاتحاد السوفيتي، الذي تعد روسيا الاتحادية خليفةً له، استنادًا إلى أسس قانونية، مكرسة في اتفاقيات ما بعد الحرب بين دول الحلفاء وميثاق الأمم المتحدة".وأوضحت: "واستباقًا لذكرى الثالث من سبتمبر، ندعو طوكيو مجددًا إلى الاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن العدوان الذي شن في آسيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وتقديم اعتذار صادق عن المعاناة التي لحقت بشعوبها".رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250529/بوتين-شينزو-آبي-بذل-جهودا-كبيرة-لتطوير-العلاقات-بين-روسيا-واليابان-فيديو-1101109471.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جزر الكوريل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جزر الكوريل
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات اليابان بشأن جزر الكوريل
ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على طلب إعلامي للتعليق على تصريح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بشأن "عدم شرعية" دخول الاتحاد السوفيتي في عمليات عسكرية ضد اليابان، في 9 أغسطس/آب 1945، و"الاحتلال غير الشرعي" لجزر الكوريل الجنوبية.
وصفت زاخاروفا، تصريحات طوكيو بشأن جزر الكوريل الجنوبية بأنها غير مقبولة، وتبدو ساخرة بشكل خاص عشية الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن إصرار طوكيو على تفسير أحداث منتصف القرن العشرين تفسيرًا خاطئًا، والتي حددت مصير البشرية، يؤكد بوضوح جوهر الانتقام في سياسة اليابان الحديثة"، مضيفة:
"في الواقع، هذه الدولة هي الوحيدة على وجه الأرض اليوم التي ترفض الاعتراف الكامل بنتائج تسوية ما بعد الحرب، ساعية إلى "تبييض" أو التستر على الجرائم العديدة التي ارتكبها الجيش الياباني في إطار حملته التوسعية الهمجية في شرق آسيا في النصف الأول من القرن العشرين. إن تصريحات وزير الخارجية الياباني المذكورة أعلاه غير مقبولة قطعيًا، وتبدو ساخرة بشكل خاص عشية الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، التي يحتفل بها العالم التقدمي في 3 سبتمبر".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتبر مثل هذا الخطاب غير مقبول، وتابعت قائلة: "نعتبر هذا الخطاب غير مقبول من رجل دولة بهذا المستوى، بل وأكثر من ذلك، عاجزًا عن تغيير الواقع الموضوعي: انتقلت جزر الكوريل
الجنوبية إلى الاتحاد السوفيتي، الذي تعد روسيا الاتحادية خليفةً له، استنادًا إلى أسس قانونية، مكرسة في اتفاقيات ما بعد الحرب بين دول الحلفاء وميثاق الأمم المتحدة".
وأوضحت: "واستباقًا لذكرى الثالث من سبتمبر،
ندعو طوكيو مجددًا إلى الاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن العدوان الذي شن في آسيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وتقديم اعتذار صادق عن المعاناة التي لحقت بشعوبها".