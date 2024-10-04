رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20241004/رئيس-الوزراء-الياباني-سنحافظ-على-سياسة-العقوبات-ضد-روسيا-ودعم-أوكرانيا-1093419563.html
رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا
رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، بالحفاظ على "سياسة العقوبات ضد روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا"، كما أعلن عن "المسار الذي لم... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T06:14+0000
2024-10-04T06:14+0000
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وقال إيشيبا في خطابه في البرلمان الياباني: "سنواصل بقوة تعزيز العقوبات ضد روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا. العلاقات مع روسيا في حالة صعبة، لكن بلادنا ستواصل مسارها نحو حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".وشهدت العلاقات بين روسيا واليابان غموضا لسنوات عديدة بسبب غياب معاهدة السلام. يُذكر أنه في عام 1956، وقع الاتحاد السوفييتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية نقل جزر هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد إبرام معاهدة سلام، ولم يتأثر مصير جزر كوناشير وإيتوروب. وكان الاتحاد السوفييتي يأمل في أن يضع الإعلان المشترك حدا للنزاع، لكن اليابان اعتبرت الوثيقة مجرد جزء من الحل للمشكلة، دون أن تتخلى عن مطالباتها بجميع الجزر.ولم تسفر المفاوضات اللاحقة عن شيء، ولم يتم التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب العالمية الثانية. وهناك وجهة نظر مفادها أن معارضة جدية نشأت من الولايات المتحدة، التي هددت بأنه إذا وافقت اليابان على نقل اثنتين فقط من الجزر الأربع إليها، فإن ذلك سيؤثر على عملية إعادة اتفاقية أوكيناوا على السيادة اليابانية (اتفاقية عودة الجزر).ودخلت اتفاقية أوكيناوا إلى اليابان حيز التنفيذ، في عام 1972. وموقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية ولا يمكن التشكيك في سيادة روسيا الاتحادية عليها.وبعد أن اعتمدت اليابان عدة حزم من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار 2022، أن موسكو ردا على خطوات طوكيو غير الودية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، وتوقف رحلات المواطنين اليابانيين دون تأشيرة إلى جزر الكوريل الجنوبية، وتنسحب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحرلافروف: اليابان تلتزم الصمت عمدا بشأن تورط أمريكا في الضربات النووية على أراضيها
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, بحر اليابان, جزر الكوريل, جزر الكوريل
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, بحر اليابان, جزر الكوريل, جزر الكوريل

رئيس الوزراء الياباني: سنحافظ على سياسة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

06:14 GMT 04.10.2024
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© YouTube.com
تابعنا عبر
تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، بالحفاظ على "سياسة العقوبات ضد روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا"، كما أعلن عن "المسار الذي لم يتغير والمتمثل في حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا".
وقال إيشيبا في خطابه في البرلمان الياباني: "سنواصل بقوة تعزيز العقوبات ضد روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا. العلاقات مع روسيا في حالة صعبة، لكن بلادنا ستواصل مسارها نحو حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".
وشهدت العلاقات بين روسيا واليابان غموضا لسنوات عديدة بسبب غياب معاهدة السلام. يُذكر أنه في عام 1956، وقع الاتحاد السوفييتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية نقل جزر هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد إبرام معاهدة سلام، ولم يتأثر مصير جزر كوناشير وإيتوروب. وكان الاتحاد السوفييتي يأمل في أن يضع الإعلان المشترك حدا للنزاع، لكن اليابان اعتبرت الوثيقة مجرد جزء من الحل للمشكلة، دون أن تتخلى عن مطالباتها بجميع الجزر.
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ولم تسفر المفاوضات اللاحقة عن شيء، ولم يتم التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب العالمية الثانية. وهناك وجهة نظر مفادها أن معارضة جدية نشأت من الولايات المتحدة، التي هددت بأنه إذا وافقت اليابان على نقل اثنتين فقط من الجزر الأربع إليها، فإن ذلك سيؤثر على عملية إعادة اتفاقية أوكيناوا على السيادة اليابانية (اتفاقية عودة الجزر).
ودخلت اتفاقية أوكيناوا إلى اليابان حيز التنفيذ، في عام 1972. وموقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية ولا يمكن التشكيك في سيادة روسيا الاتحادية عليها.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
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وبعد أن اعتمدت اليابان عدة حزم من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/آذار 2022، أن موسكو ردا على خطوات طوكيو غير الودية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، وتوقف رحلات المواطنين اليابانيين دون تأشيرة إلى جزر الكوريل الجنوبية، وتنسحب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.
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