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https://sarabic.ae/20240917/خفر-السواحل-الياباني-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1092844613.html
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر
سبوتنيك عربي
أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T22:36+0000
2024-09-17T23:49+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
خغر السواحل الياباني
أخبار اليابان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر.وأوضحت أن "الصاروخ الثاني الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".ونقلت "يونهاب" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش "رصد عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحًا من منطقة كايشون الشمالية في مقاطعة جنوب فيونغان، شمال بيونغ يانغ".ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.وأوضح البيان أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا ضد عمليات الإطلاق الإضافية، فإن جيشنا سيشارك معلومات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني ويحافظ على وضع الاستعداد الكامل".والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. ويعد هذا الإطلاق أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية منذ الأول من يوليو.
https://sarabic.ae/20240912/لأول-مرة-منذ-يوليو-كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-باتجاه-البحر-الشرقي-1092625403.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, خغر السواحل الياباني, أخبار اليابان
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, خغر السواحل الياباني, أخبار اليابان

خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر

22:36 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 23:49 GMT 17.09.2024)
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Photo / KCNA
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أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".
إطلاق صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
لأول مرة منذ يوليو... كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
12 سبتمبر, 00:08 GMT
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر.
وأوضحت أن "الصاروخ الثاني الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
ونقلت "يونهاب" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش "رصد عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحًا من منطقة كايشون الشمالية في مقاطعة جنوب فيونغان، شمال بيونغ يانغ".
ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.
وأوضح البيان أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا ضد عمليات الإطلاق الإضافية، فإن جيشنا سيشارك معلومات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني ويحافظ على وضع الاستعداد الكامل".
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. ويعد هذا الإطلاق أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية منذ الأول من يوليو.
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