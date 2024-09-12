لأول مرة منذ يوليو... كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240912/لأول-مرة-منذ-يوليو-كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-باتجاه-البحر-الشرقي-1092625403.html
لأول مرة منذ يوليو... كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
لأول مرة منذ يوليو... كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
سبوتنيك عربي
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في أول عملية إطلاق من نوعها منذ الأول من يوليو/ تموز، حسبما ذكرت هيئة... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T00:08+0000
2024-09-12T00:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102795/74/1027957425_0:144:3085:1879_1920x0_80_0_0_371da02d62ca24e1243050c3476a6c2c.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة قولها بأنه تم رصد الصواريخ التي أطلقت من منطقة بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباح اليوم، ولم توضح عدد الصواريخ ومدى تحليقها وغيرها من التفاصيل.ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي عزز مراقبة عمليات الإطلاق الإضافية، بينما يتبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية.وشهد الأول من يوليو، آخر عمليات إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية، حيث أطلقت صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، بينما فشلت عملية إطلاق الآخر وسقط.وجاءت عمليات الإطلاق اليوم بعد أن قالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستدفعان "ثمنا باهظا" لما أسمته "تدريبات الحرب الاستفزازية"، وذلك بعد إجراء سيئول وواشنطن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" الصيفية المشتركة.وفي وقت سابق، تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، "بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء".وقال كيم، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس النظام، إن البلاد "تنفذ سياسة زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير"، مؤكدا أن "التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية بالمنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد بلاده ، مما آثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية.وذكر أن "الاستنتاج الواضح هو أن القوة النووية لكوريا الشمالية والموقف القادر على استخدامها بشكل صحيح لضمان حق الدولة في الأمن في أي وقت، ينبغي أن يتم تطويرهما بشكل أكثر شمولا"، متابعا: "القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر، ولن يضع حدا لتحقيق هذا الهدف".وأكد كيم، أن "كوريا الشمالية ستعزز بشكل مطرد قوتها النووية القادرة على التعامل بشكل كامل مع أي أعمال تهديدية تفرضها الدول المنافسة المسلحة نوويا، وستضاعف إجراءاتها وجهودها لجعل كافة القوات المسلحة للدولة، بما في ذلك القوة النووية، جاهزة تماما للقتال".
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الكوري-الجنوبي-يكشف-عن-مفاجأة-وجدها-في-بالونات-القمامة-القادمة-من-كوريا-الشمالية-1092620598.html
https://sarabic.ae/20240908/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-3-منشآت-عسكرية-لتعزيز-الاستعداد-للحرب-في-الوقت-الحاضر-1092502647.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102795/74/1027957425_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_89332af1e634070835d51b4e6ffd9600.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار

لأول مرة منذ يوليو... كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

00:08 GMT 12.09.2024
© Sputnik . KCNAإطلاق صاروخ باليستي
إطلاق صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . KCNA
تابعنا عبر
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في أول عملية إطلاق من نوعها منذ الأول من يوليو/ تموز، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة قولها بأنه تم رصد الصواريخ التي أطلقت من منطقة بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباح اليوم، ولم توضح عدد الصواريخ ومدى تحليقها وغيرها من التفاصيل.
ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي عزز مراقبة عمليات الإطلاق الإضافية، بينما يتبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية.
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن مفاجأة وجدها في بالونات القمامة القادمة من كوريا الشمالية
أمس, 16:23 GMT
وشهد الأول من يوليو، آخر عمليات إطلاق صواريخ باليستية من كوريا الشمالية، حيث أطلقت صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، بينما فشلت عملية إطلاق الآخر وسقط.
وجاءت عمليات الإطلاق اليوم بعد أن قالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستدفعان "ثمنا باهظا" لما أسمته "تدريبات الحرب الاستفزازية"، وذلك بعد إجراء سيئول وواشنطن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" الصيفية المشتركة.
وفي وقت سابق، تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، "بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
زعيم كوريا الشمالية يتفقد 3 منشآت عسكرية "لتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر"
8 سبتمبر, 04:32 GMT
وقال كيم، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس النظام، إن البلاد "تنفذ سياسة زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير"، مؤكدا أن "التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية بالمنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد بلاده ، مما آثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية بكوريا الشمالية.
وذكر أن "الاستنتاج الواضح هو أن القوة النووية لكوريا الشمالية والموقف القادر على استخدامها بشكل صحيح لضمان حق الدولة في الأمن في أي وقت، ينبغي أن يتم تطويرهما بشكل أكثر شمولا"، متابعا: "القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر، ولن يضع حدا لتحقيق هذا الهدف".
وأكد كيم، أن "كوريا الشمالية ستعزز بشكل مطرد قوتها النووية القادرة على التعامل بشكل كامل مع أي أعمال تهديدية تفرضها الدول المنافسة المسلحة نوويا، وستضاعف إجراءاتها وجهودها لجعل كافة القوات المسلحة للدولة، بما في ذلك القوة النووية، جاهزة تماما للقتال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزةأمس, 21:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала