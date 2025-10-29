https://sarabic.ae/20251029/اليابان-تعتزم-مواصلة-استيراد-الغاز-الروسي-رغم-الضغوط-الأمريكية-1106532583.html
اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
أبلغت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طوكيو يوم 28 أكتوبر، أن طوكيو تجد صعوبة في فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وأفادت مصادر حكومية يابانية أنه "خلال محادثات في طوكيو يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت ساناي تاكايتشي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي سيكون صعبًا على طوكيو".
ووفقا للمصادر، أكدت تاكايتشي أن التخلي المفاجئ عن الغاز الروسي قد يضر باستقرار إمدادات الطاقة في البلاد واقتصادها.
يأتي تصريح تاكايتشي في ظل دعوات أمريكية لدول "مجموعة السبع" بوقف شراء الطاقة الروسية بالكامل. إلا أن رئيسة الوزراء اليابانية أكدت نيتها مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
ويدرس الاتحاد الأوروبي بالفعل فرض حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. ومع ذلك، تلبي اليابان نحو 9% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشكل رئيسي من مشروعي "سخالين-1" و"ساخالين-2"، اللذين تشارك فيهما شركتا "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" اليابانيتان.
وفي وقت سابق، أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان المنتخبة، اليوم الجمعة، في خطابها الرئيسي أمام البرلمان، أن طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا.
وأضافت تاكايتشي: "العلاقات مع روسيا تمر حاليا بوضع صعب، لكن مسار الحكومة اليابانية هو حل القضية الإقليمية وإبرام معاهدة سلام".