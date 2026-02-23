https://sarabic.ae/20260223/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والنقل-التابعة-لقوات-كييف--وزارة-الدفاع-1110650527.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والنقل التابعة لقوات كييف – وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة والوقود التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T08:54+0000
2026-02-23T08:54+0000
2026-02-23T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085217560_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_940b977bc9fece52e91cd0f9701a1338.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 355عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 390عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنابل جوية و21 صاروخا من طراز "هيمارس" 541 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085217560_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_bfc29ef3a5905a956b300e7a034a9bfa.jpg
08:54 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 09:00 GMT 23.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة والوقود التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة".
وأضافت: "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، كما تم تدميرأربعة مستودعات إمداد".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 355عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة".
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 140عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطتين للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات إمداد".
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 390عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنابل جوية و21 صاروخا من طراز "هيمارس" 541 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.