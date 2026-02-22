عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي
الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي
وقال مصدر في الوكالة: "في مقاطعة كراسنوبولسك، بمقاطعة سومي، حاول العدو، مستخدماً مجموعة هجومية من الفوج 253 "آري" الهجومي المنفصل، التقدم نحو مواقع "سيفير" قرب قرية بوكروفكا.وأضاف المصدر: "تم رصد التقدم مسبقاً من خلال الاستطلاع، وتم تدمير المجموعة القتالية المعادية بضربة نارية شاملة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 215 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، وخمسة مستودعات للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانيا في زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260221/يولكا-سلاح-روسي-لاعتراض-الطائرات-المسيرة-وتدميرها-جوا-فيديو-1110605986.html
الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي

أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من مجموعة "الشمال"، حيدت مجموعة من المسلحين الأوكرانيين التابعين للفوج 253 "آري" في منطقة كراسنوبولسك بمقاطعة سومي.
وقال مصدر في الوكالة: "في مقاطعة كراسنوبولسك، بمقاطعة سومي، حاول العدو، مستخدماً مجموعة هجومية من الفوج 253 "آري" الهجومي المنفصل، التقدم نحو مواقع "سيفير" قرب قرية بوكروفكا.
وأضاف المصدر: "تم رصد التقدم مسبقاً من خلال الاستطلاع، وتم تدمير المجموعة القتالية المعادية بضربة نارية شاملة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 215 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، وخمسة مستودعات للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانيا في زابوروجيه- وزارة الدفاع
