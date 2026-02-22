https://sarabic.ae/20260222/الجيش-الروسي-يحيد-مجموعة-من-قوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1110615512.html
الجيش الروسي يحيد مجموعة من قوات كييف في مقاطعة سومي
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من مجموعة "الشمال"، حيدت مجموعة من المسلحين الأوكرانيين التابعين للفوج 253 "آري" في منطقة كراسنوبولسك... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T05:24+0000
2026-02-22T05:24+0000
2026-02-22T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقال مصدر في الوكالة: "في مقاطعة كراسنوبولسك، بمقاطعة سومي، حاول العدو، مستخدماً مجموعة هجومية من الفوج 253 "آري" الهجومي المنفصل، التقدم نحو مواقع "سيفير" قرب قرية بوكروفكا.وأضاف المصدر: "تم رصد التقدم مسبقاً من خلال الاستطلاع، وتم تدمير المجموعة القتالية المعادية بضربة نارية شاملة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 215 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، وخمسة مستودعات للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدبابات الروسية تحبط تحركا عسكريا أوكرانيا في زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من مجموعة "الشمال"، حيدت مجموعة من المسلحين الأوكرانيين التابعين للفوج 253 "آري" في منطقة كراسنوبولسك بمقاطعة سومي.
وقال مصدر في الوكالة: "في مقاطعة كراسنوبولسك، بمقاطعة سومي، حاول العدو، مستخدماً مجموعة هجومية من الفوج 253 "آري" الهجومي المنفصل، التقدم نحو مواقع "سيفير" قرب قرية بوكروفكا.
وأضاف المصدر: "تم رصد التقدم مسبقاً من خلال الاستطلاع، وتم تدمير المجموعة القتالية المعادية بضربة نارية شاملة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية
، يوم أمس السبت، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 215 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، وخمسة مستودعات للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات الشمال".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.