"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
© Photo"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا
© Photo
بدأت القوات الروسية، منذ سبتمبر 2024، نشر طائرة اعتراضية مسيرة تحمل اسم "يولكا"، لاعتراض الطائرات المسيرة المعادية عبر استهدافها وتعطيلها في الجو، في خطوة تعكس تصاعد دور هذا النوع من الأنظمة في ميادين القتال الحديثة.
وصُممت "يولكا" لاعتراض طيف واسع من التهديدات، بدءا من الطائرات الصغيرة من طراز "إف بي في" وصولا إلى المسيرات الهجومية الثقيلة ثابتة الجناحين، معتمدة على آلية استحواذ آلي على الهدف، بحسب "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
وتتضمن خيارات تدمير الأهداف التي تعتمد عليها هذه الطائرة المسيرة الاعتراضية على "الاصطدام الحركي" مع الهدف وتدمره، إضافة إلى وجود نسخة مطورة منها مزودة برأس حربي متشظي يمكنه تدمير أي هدف في زاوية 360 درجة.
المواصفات الرئيسية:
سرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.
مدى يتراوح بين 2.5 و3 كيلومترات.
ارتفاع تحليق يصل إلى 2000 متر.
نظام استحواذ على الهدف ذاتي بالكامل.
مدى كشف يتراوح بين 700 و1000 متر.
ويمكن إطلاق الطائرة يدويا، وهي قيد الاستخدام العملياتي بالفعل، ما يجعلها مثالا على الاتجاه المتنامي نحو استخدام الطائرات الاعتراضية الصغيرة والسريعة والقابلة للتوسع في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
