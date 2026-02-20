https://sarabic.ae/20260220/القوات-الروسية-تدمر-149-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110558554.html

القوات الروسية تدمر 149 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 149 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق عدة من البلاد. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 19 فبراير(شباط الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 20 فبراير (الجاري) بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 149 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة في البيان: "(تم إسقاط) 57 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و28 طائرة فوق البحر الأسود، و24 طائرة فوق بحر آزوف، و20 طائرة فوق جمهورية القرم، و17 طائرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة

