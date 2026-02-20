https://sarabic.ae/20260220/1110558372.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة
اعتمد الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على الأسلحة الاستراتيجية بعيدة المدى، لضرب الأهداف الحساسة للعدو، وكان لصاروخ "إسكندر" حصة الأسد من هذه... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيغيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشمال": "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعًا ومخزنًا لطائرات مسيرة هجومية أوكرانية بعيدة المدى، وخسر العدو أكثر من 90 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري
اعتمد الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على الأسلحة الاستراتيجية بعيدة المدى، لضرب الأهداف الحساسة للعدو، وكان لصاروخ "إسكندر" حصة الأسد من هذه الضربات، حيث تم استخدامه لمهام استهداف تجمعات العدو، وتدمير منشآته الداعمة لعملياته العسكرية.
وأعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيغيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".
وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشمال": "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعًا ومخزنًا لطائرات مسيرة هجومية أوكرانية بعيدة المدى، وخسر العدو أكثر من 90 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.