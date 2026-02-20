مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
وأعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيغيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشمال": "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعًا ومخزنًا لطائرات مسيرة هجومية أوكرانية بعيدة المدى، وخسر العدو أكثر من 90 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر تجمعا يضم 90 طائرة أوكرانية مسيرة

© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
اعتمد الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، على الأسلحة الاستراتيجية بعيدة المدى، لضرب الأهداف الحساسة للعدو، وكان لصاروخ "إسكندر" حصة الأسد من هذه الضربات، حيث تم استخدامه لمهام استهداف تجمعات العدو، وتدمير منشآته الداعمة لعملياته العسكرية.
وأعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيغيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".
وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال فاسيلي ميزيفيخ، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشمال": "في منطقة نيجين، دمرت غارة صاروخية من طراز إسكندر موقعًا ومخزنًا لطائرات مسيرة هجومية أوكرانية بعيدة المدى، وخسر العدو أكثر من 90 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تراجع القدرات القتالية للقوات الأوكرانية مع زيادة كثافة الضربات الروسية- هيئة الأركان
02:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري
