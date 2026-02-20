الجيش الروسي: تراجع القدرات القتالية للقوات الأوكرانية مع زيادة كثافة الضربات الروسية

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلن رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن العمليات التي تنفذها مجموعة القوات الروسية المشتركة أدت إلى انخفاض ملحوظ في القدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وقال رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "بشكل عام، وبفضل الإجراءات الناجحة لمجموعة القوات المشتركة، تم تقليص الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بصورة كبيرة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري
أمس, 22:21 GMT
وأضاف المسؤول العسكري أن الضربات الروسية، التي وصفها بـ"الانتقامية"، أدت إلى تقليص قدرات الصناعات الدفاعية الأوكرانية على إنتاج وتسليح الجيش بالمعدات والأسلحة.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد زيادة في كثافة الضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة المرتبطة به، ما أدى — بحسب قوله — إلى انخفاض كبير في قدرة كييف على تزويد قواتها بالسلاح والمعدات العسكرية.
وأوضح أن القوات المسلحة الروسية كثّفت، ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" التي استهدفت بنى تحتية مدنية داخل روسيا، استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى والطائرات المسيّرة لضرب منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ومنشآت الطاقة الداعمة لها.

"تكتيك الانتصارات الإعلامية"

وفي سياق متصل، قال رودسكوي إن القيادة الأوكرانية، بعد ما اعتبره استحالة السيطرة على مدينة كوبيانسك، تحولت إلى ما وصفه بـ"تكتيك الانتصارات الإعلامية".
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هيئة الأركان الروسية: "الناتو" يعزز قواته بذريعة "التهديد الروسي"
أمس, 22:23 GMT
وأوضح أن وحدات مجموعة "الغرب" الروسية قامت أولًا بمحاصرة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، ثم بسطت السيطرة عليها، مضيفًا أن القوات الأوكرانية حاولت مرارًا استعادة السيطرة على هذا المركز اللوجستي المهم.
وختم بالقول إن العمليات مستمرة لتصفية التشكيلات الأوكرانية المحاصرة على الضفة الشرقية لنهر أوسكول.
ويصادف اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط الذكرى الـ324 لتأسيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
