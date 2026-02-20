https://sarabic.ae/20260220/الجيش-الروسي-تراجع-القدرات-القتالية-للقوات-الأوكرانية-مع-زيادة-كثافة-الضربات-الروسية-1110555216.html

الجيش الروسي: تراجع القدرات القتالية للقوات الأوكرانية مع زيادة كثافة الضربات الروسية

الجيش الروسي: تراجع القدرات القتالية للقوات الأوكرانية مع زيادة كثافة الضربات الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن العمليات... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T02:15+0000

2026-02-20T02:15+0000

2026-02-20T02:15+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg

وقال رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "بشكل عام، وبفضل الإجراءات الناجحة لمجموعة القوات المشتركة، تم تقليص الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بصورة كبيرة".وأضاف المسؤول العسكري أن الضربات الروسية، التي وصفها بـ"الانتقامية"، أدت إلى تقليص قدرات الصناعات الدفاعية الأوكرانية على إنتاج وتسليح الجيش بالمعدات والأسلحة.وأشار إلى أن عام 2025 شهد زيادة في كثافة الضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة المرتبطة به، ما أدى — بحسب قوله — إلى انخفاض كبير في قدرة كييف على تزويد قواتها بالسلاح والمعدات العسكرية.وأوضح أن القوات المسلحة الروسية كثّفت، ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" التي استهدفت بنى تحتية مدنية داخل روسيا، استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى والطائرات المسيّرة لضرب منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ومنشآت الطاقة الداعمة لها. "تكتيك الانتصارات الإعلامية"وفي سياق متصل، قال رودسكوي إن القيادة الأوكرانية، بعد ما اعتبره استحالة السيطرة على مدينة كوبيانسك، تحولت إلى ما وصفه بـ"تكتيك الانتصارات الإعلامية".وأوضح أن وحدات مجموعة "الغرب" الروسية قامت أولًا بمحاصرة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية، ثم بسطت السيطرة عليها، مضيفًا أن القوات الأوكرانية حاولت مرارًا استعادة السيطرة على هذا المركز اللوجستي المهم.وختم بالقول إن العمليات مستمرة لتصفية التشكيلات الأوكرانية المحاصرة على الضفة الشرقية لنهر أوسكول.ويصادف اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط الذكرى الـ324 لتأسيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260219/هيئة-الأركان-الروسية-خسائر-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-تجاوزت-15-مليون-عسكري-1110554480.html

https://sarabic.ae/20260219/هيئة-الأركان-الروسية-الناتو-يعزز-قواته-بذريعة-التهديد-الروسي-1110554834.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا