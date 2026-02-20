قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس
قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس
أفاد لاجئ من قرية نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيرغي غيت، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت قصفًا متكررًا على منزل سكني في القرية بهدف...
وقال غيت لـ"سبوتنيك": "عندما حاولوا إنقاذهم، بدأوا (القوات الأوكرانية) بإطلاق النار مرة أخرى. عندما قُتل سيرغي، غطى ابنته بجسده، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى رغم كل ذلك. تم دفنهم هناك، بجوار المنزل – سيرغي وابنته. وما زالت الصلبان موجودة هناك حتى الآن".وأضاف أن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم تحت أنقاض المنزل نتيجة القصف.يُذكر أن قرية نوفغورودسكي في منطقة توريستسكي (كانت تُعرف حتى عام 2016 باسم دزرزينسكي) تم إعادة تسميتها في عام 2021 من قبل السلطات الأوكرانية إلى نيويورك. وهي واحدة من أكبر التجمعات السكنية في المنطقة ونقطة لوجستية استراتيجية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير نوفغورودسكي في 20 أغسطس/آب 2024.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس

أفاد لاجئ من قرية نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيرغي غيت، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت قصفًا متكررًا على منزل سكني في القرية بهدف القضاء على عائلة وأب وابنته كانا يحاولان مساعدة السكان.
وقال غيت لـ"سبوتنيك": "عندما حاولوا إنقاذهم، بدأوا (القوات الأوكرانية) بإطلاق النار مرة أخرى. عندما قُتل سيرغي، غطى ابنته بجسده، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى رغم كل ذلك. تم دفنهم هناك، بجوار المنزل – سيرغي وابنته. وما زالت الصلبان موجودة هناك حتى الآن".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع
18 فبراير, 09:15 GMT
وأضاف أن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم تحت أنقاض المنزل نتيجة القصف.
يُذكر أن قرية نوفغورودسكي في منطقة توريستسكي (كانت تُعرف حتى عام 2016 باسم دزرزينسكي) تم إعادة تسميتها في عام 2021 من قبل السلطات الأوكرانية إلى نيويورك. وهي واحدة من أكبر التجمعات السكنية في المنطقة ونقطة لوجستية استراتيجية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير نوفغورودسكي في 20 أغسطس/آب 2024.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
