قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس
قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس
أفاد لاجئ من قرية نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيرغي غيت، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت قصفًا متكررًا على منزل سكني في القرية بهدف... 20.02.2026
2026-02-20T03:25+0000
2026-02-20T03:25+0000
2026-02-20T03:25+0000
وقال غيت لـ"سبوتنيك": "عندما حاولوا إنقاذهم، بدأوا (القوات الأوكرانية) بإطلاق النار مرة أخرى. عندما قُتل سيرغي، غطى ابنته بجسده، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى رغم كل ذلك. تم دفنهم هناك، بجوار المنزل – سيرغي وابنته. وما زالت الصلبان موجودة هناك حتى الآن".وأضاف أن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم تحت أنقاض المنزل نتيجة القصف.يُذكر أن قرية نوفغورودسكي في منطقة توريستسكي (كانت تُعرف حتى عام 2016 باسم دزرزينسكي) تم إعادة تسميتها في عام 2021 من قبل السلطات الأوكرانية إلى نيويورك. وهي واحدة من أكبر التجمعات السكنية في المنطقة ونقطة لوجستية استراتيجية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير نوفغورودسكي في 20 أغسطس/آب 2024.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قصف أوكراني يودي بحياة أب وابنته أثناء محاولتهما مساعدة سكان دونباس
أفاد لاجئ من قرية نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيرغي غيت، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت قصفًا متكررًا على منزل سكني في القرية بهدف القضاء على عائلة وأب وابنته كانا يحاولان مساعدة السكان.
وقال غيت لـ"سبوتنيك": "عندما حاولوا إنقاذهم، بدأوا (القوات الأوكرانية) بإطلاق النار مرة أخرى. عندما قُتل سيرغي، غطى ابنته بجسده، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى رغم كل ذلك. تم دفنهم هناك، بجوار المنزل – سيرغي وابنته. وما زالت الصلبان موجودة هناك حتى الآن".
وأضاف أن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم تحت أنقاض المنزل نتيجة القصف.
يُذكر أن قرية نوفغورودسكي في منطقة توريستسكي (كانت تُعرف حتى عام 2016 باسم دزرزينسكي) تم إعادة تسميتها في عام 2021 من قبل السلطات الأوكرانية إلى نيويورك. وهي واحدة من أكبر التجمعات السكنية في المنطقة ونقطة لوجستية استراتيجية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تحرير نوفغورودسكي في 20 أغسطس/آب 2024.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس
، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.