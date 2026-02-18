القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع

عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260218/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-خاركوفكا-وكرينيتشنوي-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وسومي--وزارة-الدفاع--1110479833.html
القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الروسية حررت بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي". 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T09:15+0000
2026-02-18T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fdbae411ff2de1cc153d67083f0904e.jpg
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدّمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية كرينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وأفاد البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع وقود ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجهيز وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنطقة 141".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، في منطقة عمليات قوات مجموعة االشمال" الروسية خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأشار إلى أنه "تم إلحاق هزيمة بوحدات من الألوية الآلية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي، في عدة بلدات، في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من الألوية الآلية والمشاة الآلية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء الحرس الوطني".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "بولدوغ" بريطانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كازاك"، و17 مركبة، ومدفعين، أحدهما مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777"عيار 155 ملم، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد". كما تم تدمير مستودع ذخيرة".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء هجوم، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و4 أفواج هجومية، ولواء مشاة بحرية، في عدة بلدات بمقاطعة زاباروجيه".وأفاد أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في عدة بلدات من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر تجاوزت 145 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعًا. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع إمداد".وبحسب البيان: "تضررت القوى العاملة والمعدات لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و4 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة "آزوف" في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
https://sarabic.ae/20260215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسفيتكوفويه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1110380041.html
https://sarabic.ae/20260217/الدفاع-الروسية-إغلاق-محطات-ستارلينك-لم-يؤثر-على-القوات-الروسية-بمنطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1110466000.html
https://sarabic.ae/20260216/اعتراض-76-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الساعات-الماضية---الدفاع-الروسية-1110443350.html
https://sarabic.ae/20260217/القوات-الروسية-تشن-ضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1110449806.html
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1110322494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_17923f691524b31665bc2ac00f5f5c75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع

09:15 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 18.02.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الروسية حررت بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي".
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدّمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية كرينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت القوات من تحرير بلدة خاركوفكا في مقاطعة سومي".

وأفاد البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع وقود ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجهيز وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنطقة 141".
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
15 فبراير, 09:18 GMT
وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، في منطقة عمليات قوات مجموعة االشمال" الروسية خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وأشار إلى أنه "تم إلحاق هزيمة بوحدات من الألوية الآلية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي، في عدة بلدات، في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من الألوية الآلية والمشاة الآلية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء الحرس الوطني".

ونوّه إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 210 جنود، و23 مركبة، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و3 مستودعات إمداد".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إغلاق محطات ستارلينك لم يؤثر على القوات الروسية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 17:56 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "بولدوغ" بريطانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كازاك"، و17 مركبة، ومدفعين، أحدهما مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777"عيار 155 ملم، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد". كما تم تدمير مستودع ذخيرة".

وأضاف أن "مجموعة "الغرب" الروسية ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لإحدى الوحدات المحمولة جوا، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية".

أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
16 فبراير, 23:10 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 345 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و12 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء هجوم، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و4 أفواج هجومية، ولواء مشاة بحرية، في عدة بلدات بمقاطعة زاباروجيه".
وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 145 جنديًا و4 مركبات قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وأفاد أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في عدة بلدات من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر تجاوزت 145 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعًا. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع إمداد".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
أمس, 09:10 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 340 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "باسي" فنلندية الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات أخرى، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"".
وبحسب البيان: "تضررت القوى العاملة والمعدات لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و4 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة "آزوف" في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 55 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، و16 مركبة، ومستودع ذخيرة، ومستودعين للإمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وتابع: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
13 فبراير, 09:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала