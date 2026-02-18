https://sarabic.ae/20260218/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-خاركوفكا-وكرينيتشنوي-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وسومي--وزارة-الدفاع--1110479833.html

القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الروسية حررت بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي". 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T09:15+0000

2026-02-18T09:15+0000

2026-02-18T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fdbae411ff2de1cc153d67083f0904e.jpg

وجاء في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدّمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية كرينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وأفاد البيان: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع وقود ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تجهيز وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المنطقة 141".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 جنود، في منطقة عمليات قوات مجموعة االشمال" الروسية خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأشار إلى أنه "تم إلحاق هزيمة بوحدات من الألوية الآلية والمحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي، في عدة بلدات، في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من الألوية الآلية والمشاة الآلية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء الحرس الوطني".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "بولدوغ" بريطانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كازاك"، و17 مركبة، ومدفعين، أحدهما مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777"عيار 155 ملم، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد". كما تم تدمير مستودع ذخيرة".وتابع: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء هجوم، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، و4 أفواج هجومية، ولواء مشاة بحرية، في عدة بلدات بمقاطعة زاباروجيه".وأفاد أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في عدة بلدات من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر تجاوزت 145 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعًا. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع إمداد".وبحسب البيان: "تضررت القوى العاملة والمعدات لـ6 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و4 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة "آزوف" في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع: "ألحقت قوات "دنيبر" الروسية خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."زاسن - دي"... مدرعة روسية متعددة المهام يمكن إنزالها من الجو

