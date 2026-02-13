القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1110322494.html
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T09:18+0000
2026-02-13T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية، فضلًا عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "في الفترة من 7 إلى 13 فبراير (شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق بنية تحتية للطاقة والوقود والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات معدات عسكرية وصواريخ ومدفعية ومطارات عسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 280 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و65 مركبة و8 محطات حرب إلكترونية و11 مستودعا للذخيرة والمعدات في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال الأسبوع".وأفاد البيان أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوا، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي ولواء من الحرس الوطني قد تضررت، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1130 جنديًا، ودبابة و8 مركبات قتالية مدرعة و106 مركبات و10 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 30 مستودعا للذخيرة والإمدادات".وألحقت قوات مجموعة "المركز" الروسية، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 1895 جنديًا، و5 دبابات، من بينها دبابتان من طراز "ليوبارد"، خلال أسبوع واحد.وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، خسر العدو أكثر من 2830 جنديًا، ودبابة و57 مركبة قتالية مدرعة و90 مركبة و8 قطع مدفعية".وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق"، من دحر لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين و7 أفواج هجومية، وكتيبتين من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي".وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 925 جنديًا، ودبابتين، إحداهما دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات مجموعة "الجنوب" الروسية".وأردف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق صواريخ متعددة، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".وأشار البيان إلى أنه "تم دحر 3 فرق ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي و3 وحدات حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1425 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 مركبة و12 مدفعا ميدانيا ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 45 مستودعًا للذخيرة والمعدات".وأضافت الوزارة أن "وحدات المجموعة سيطرت، خلال الأسبوع، على بلدتي تشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف وسيدوروفكا في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تحيد-عناصر-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1110312000.html
https://sarabic.ae/20260212/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-مجموعة-الجنوب-ويطلع-على-تقارير-عملها-1110288947.html
https://sarabic.ae/20260211/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-الخاصة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع-1110243013.html
https://sarabic.ae/20260211/القائد-الأعلى-لقوات-الناتو-يشتكي-من-ضعف-دفاعات-الحلف-أمام-المسيرات-الروسية-1110238334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, سلاح روسيا
العالم, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

09:18 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 10:08 GMT 13.02.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني.
وجاء في البيان: "شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية، فضلًا عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "في الفترة من 7 إلى 13 فبراير (شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق بنية تحتية للطاقة والوقود والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات معدات عسكرية وصواريخ ومدفعية ومطارات عسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 280 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و65 مركبة و8 محطات حرب إلكترونية و11 مستودعا للذخيرة والمعدات في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال الأسبوع".

وأضاف: "تمكّنت قوات مجموعة "دنيبر"، من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة جوية مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

القوات الروسية دمرت بضربة من منظومة إسكندر 20 شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحيد عسكريين أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
03:16 GMT

وبحسب بيان الدفاع الروسية، وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، نتيجة لعمليات حاسمة، من السيطرة على بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأفاد البيان أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوا، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي ولواء من الحرس الوطني قد تضررت، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1130 جنديًا، ودبابة و8 مركبات قتالية مدرعة و106 مركبات و10 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 30 مستودعا للذخيرة والإمدادات".
وألحقت قوات مجموعة "المركز" الروسية، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 1895 جنديًا، و5 دبابات، من بينها دبابتان من طراز "ليوبارد"، خلال أسبوع واحد.

وذكر البيان أن "قوات مجموعة "المركز"، سيطرت على مواقع وخطوط أكثر تحصينًا، وتمكّنت من دحر أفراد ومعدات 5 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواء هجومي محمول جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري ولواء دفاع إقليمي، و4 ألوية من الحرس الوطني. وخلال الأسبوع الماضي، تكبّد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 1895 جنديا، و5 دبابات، من بينها دبابتان من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، و29 مركبة قتالية مدرعة و53 مركبة و9 قطع مدفعية ميدانية".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
أمس, 12:02 GMT
وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، خسر العدو أكثر من 2830 جنديًا، ودبابة و57 مركبة قتالية مدرعة و90 مركبة و8 قطع مدفعية".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق"، من دحر لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين و7 أفواج هجومية، وكتيبتين من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي".
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على عدة محاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
11 فبراير, 09:17 GMT
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 925 جنديًا، ودبابتين، إحداهما دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة، وتمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية وكتيبة مشاة آلية وكتيبة هجوم جبلي وكتيبة هجوم وكتيبة لأنظمة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 كتائب للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 925 جنديًا، ودبابتين، إحداهما دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و12 مركبة قتالية مدرعة، كما تم تدمير 71 مركبة، و15 مدفعًا، و8 مستودعات للذخيرة والوقود والإمدادات".

وأردف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق صواريخ متعددة، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وأشار البيان إلى أنه "تم دحر 3 فرق ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي و3 وحدات حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1425 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 مركبة و12 مدفعا ميدانيا ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 45 مستودعًا للذخيرة والمعدات".
وأضافت الوزارة أن "وحدات المجموعة سيطرت، خلال الأسبوع، على بلدتي تشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف وسيدوروفكا في مقاطعة سومي".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد الأعلى لقوات "الناتو" يشتكي من ضعف دفاعات الحلف أمام المسيرات الروسية
11 فبراير, 05:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала