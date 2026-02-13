https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1110322494.html

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان لها، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني.

2026-02-13T09:18+0000

2026-02-13T09:18+0000

2026-02-13T10:08+0000

وجاء في البيان: "شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية، فضلًا عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "في الفترة من 7 إلى 13 فبراير (شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق بنية تحتية للطاقة والوقود والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات معدات عسكرية وصواريخ ومدفعية ومطارات عسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق طائرات مسيرة هجومية، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 280 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و65 مركبة و8 محطات حرب إلكترونية و11 مستودعا للذخيرة والمعدات في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال الأسبوع".وأفاد البيان أن "القوى البشرية والمعدات التابعة لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوا، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي ولواء من الحرس الوطني قد تضررت، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1130 جنديًا، ودبابة و8 مركبات قتالية مدرعة و106 مركبات و10 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 30 مستودعا للذخيرة والإمدادات".وألحقت قوات مجموعة "المركز" الروسية، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 1895 جنديًا، و5 دبابات، من بينها دبابتان من طراز "ليوبارد"، خلال أسبوع واحد.وفي منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، خسر العدو أكثر من 2830 جنديًا، ودبابة و57 مركبة قتالية مدرعة و90 مركبة و8 قطع مدفعية".وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "الشرق"، من دحر لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوًا، ولواءين هجوميين و7 أفواج هجومية، وكتيبتين من الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي".وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 925 جنديًا، ودبابتين، إحداهما دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات مجموعة "الجنوب" الروسية".وأردف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1425 جنديًا، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق صواريخ متعددة، ومركبة قتالية من طراز "فامباير" تشيكية الصنع لإطلاق صواريخ متعددة، خلال الأسبوع الماضي في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية".وأشار البيان إلى أنه "تم دحر 3 فرق ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين ولواء محمول جوا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي و3 وحدات حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أكثر من 1425 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة و81 مركبة و12 مدفعا ميدانيا ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "غراد"، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 45 مستودعًا للذخيرة والمعدات".وأضافت الوزارة أن "وحدات المجموعة سيطرت، خلال الأسبوع، على بلدتي تشوغونيفكا في مقاطعة خاركوف وسيدوروفكا في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها

