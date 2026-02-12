عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، اجتماعا في مركز قيادة إحدى وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واستمع إلى تقارير حول الوضع على الجبهة... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة إحدى وحدات مجموعة "الجنوب"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات القوات".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات المسيرة خلال جولة تفقدية لمجموعة القوات الجنوبية.وجاء في البيان: "أفاد نائب رئيس قسم الأنظمة المسيرة في المجموعة بأنه، وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الروسي، تم تسليم معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات الطائرات المسيرة وصيانتها وإصلاحها إلى وحدات الطائرات المسيرة".وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.وعقد بيلاؤوسوف، اجتماعًا لمناقشة إنتاج وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة قيد الطلب، وتضمنت المناقشات أيضًا دعم مجموعات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الخاصة.
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها

12:02 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 13:06 GMT 12.02.2026)
عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، اجتماعا في مركز قيادة إحدى وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واستمع إلى تقارير حول الوضع على الجبهة وعمليات القوات.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة إحدى وحدات مجموعة "الجنوب"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات القوات".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات المسيرة خلال جولة تفقدية لمجموعة القوات الجنوبية.
وجاء في البيان: "أفاد نائب رئيس قسم الأنظمة المسيرة في المجموعة بأنه، وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الروسي، تم تسليم معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات الطائرات المسيرة وصيانتها وإصلاحها إلى وحدات الطائرات المسيرة".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد مراكز الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:16 GMT
وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.
وعقد بيلاؤوسوف، اجتماعًا لمناقشة إنتاج وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة قيد الطلب، وتضمنت المناقشات أيضًا دعم مجموعات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الخاصة.
