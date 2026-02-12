https://sarabic.ae/20260212/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-قوات-مجموعة-الجنوب-ويطلع-على-تقارير-عملها-1110288947.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة إحدى وحدات مجموعة "الجنوب"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات القوات".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات المسيرة خلال جولة تفقدية لمجموعة القوات الجنوبية.وجاء في البيان: "أفاد نائب رئيس قسم الأنظمة المسيرة في المجموعة بأنه، وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الروسي، تم تسليم معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات الطائرات المسيرة وصيانتها وإصلاحها إلى وحدات الطائرات المسيرة".وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.وعقد بيلاؤوسوف، اجتماعًا لمناقشة إنتاج وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة قيد الطلب، وتضمنت المناقشات أيضًا دعم مجموعات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الخاصة.
عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، اجتماعا في مركز قيادة إحدى وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واستمع إلى تقارير حول الوضع على الجبهة وعمليات القوات.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة إحدى وحدات مجموعة "الجنوب"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن وعمليات القوات".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، تفقد معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات المسيرة خلال جولة تفقدية لمجموعة القوات الجنوبية.
وجاء في البيان: "أفاد نائب رئيس قسم الأنظمة المسيرة في المجموعة بأنه، وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الروسي، تم تسليم معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات الطائرات المسيرة وصيانتها وإصلاحها إلى وحدات الطائرات المسيرة".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية
ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.
وعقد بيلاؤوسوف، اجتماعًا لمناقشة إنتاج وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة قيد الطلب، وتضمنت المناقشات أيضًا دعم مجموعات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الخاصة.