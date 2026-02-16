اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260216/اعتراض-76-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الساعات-الماضية---الدفاع-الروسية-1110443350.html
اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T23:10+0000
2026-02-16T23:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_99ebcef8165f9ea0f3916afabeb51fec.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 16 فبراير/ شباط، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 76 مسيّرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و6 فوق جمهورية القرم، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وواحدة فوق جمهورية أديغيا، و26 فوق البحر الأسود، و15 فوق بحر آزوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260216/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1110409973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_133:0:1093:720_1920x0_80_0_0_3d95b29cfc6e1e4188bcf30f305545a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة

اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية

23:10 GMT 16.02.2026
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 16 فبراير/ شباط، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 76 مسيّرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و6 فوق جمهورية القرم، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وواحدة فوق جمهورية أديغيا، و26 فوق البحر الأسود، و15 فوق بحر آزوف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
10:13 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала