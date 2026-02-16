https://sarabic.ae/20260216/اعتراض-76-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الساعات-الماضية---الدفاع-الروسية-1110443350.html
اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 16 فبراير/ شباط، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 76 مسيّرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و6 فوق جمهورية القرم، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وواحدة فوق جمهورية أديغيا، و26 فوق البحر الأسود، و15 فوق بحر آزوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
