القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260217/القوات-الروسية-تشن-ضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1110449806.html
القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، التي تستخدمها القوت... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T09:10+0000
2026-02-17T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fdbae411ff2de1cc153d67083f0904e.jpg
وجاء في البيان: "خلال لـ 24 الساعة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية صناعية وبنية تحتية للطاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع إنتاج وتخزين وإعداد إطلاق طائرات مسيرة هجومية، وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 345 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع ميداني في منطقة عمليات مجموعة "الشرق" الروسية خلال لـ 24 الساعة الماضية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير أكثر من 25 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و8 مركبات، ومستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".ووفقا للبيان، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات ب 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة مناطق، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما مركبة هامفي أمريكية الصنع، و15 مركبة، ومدفعيتين. كما دُمّرت 6 مستودعات ذخيرة".وتابع: "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، في مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتعرضت وحدات من اللواء الميكانيكي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم تحييد وحدات من لواء المشاة الآلية ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، وضعها التكتيكي. وتم القضاء على أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية من الحرس الوطني".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانياالقوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر
https://sarabic.ae/20260216/اعتراض-76-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الساعات-الماضية---الدفاع-الروسية-1110443350.html
https://sarabic.ae/20260216/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعة-سومي-وجمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1110409973.html
https://sarabic.ae/20260215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسفيتكوفويه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1110380041.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_17923f691524b31665bc2ac00f5f5c75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

09:10 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 09:44 GMT 17.02.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، التي تستخدمها القوت المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "خلال لـ 24 الساعة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية صناعية وبنية تحتية للطاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع إنتاج وتخزين وإعداد إطلاق طائرات مسيرة هجومية، وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".
وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل موجهة و334 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 345 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع ميداني في منطقة عمليات مجموعة "الشرق" الروسية خلال لـ 24 الساعة الماضية".

وأكد أنه "تم دحر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين ولواء هجومي محمول جوا وفوجين هجوميين، في عدة مناطق بمقاطعة زابوروجيه".

أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض 76 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
أمس, 23:10 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير أكثر من 25 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و8 مركبات، ومستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".

وأضاف أن "مجموعة "دنيبر" الروسية، ألحقت خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".

ووفقا للبيان، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات ب 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة مناطق، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما مركبة هامفي أمريكية الصنع، و15 مركبة، ومدفعيتين. كما دُمّرت 6 مستودعات ذخيرة".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة. وقد حيّدت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بعدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسر العدو أكثر من 195 جنديًا، و12 شاحنة صغيرة، وناقلة جند مدرعة من طراز "M113"، ومركبة مدرعة من طراز" HMMWV" أمريكية الصنع. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية".

راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أمس, 10:13 GMT
وتابع: "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، في مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتعرضت وحدات من اللواء الميكانيكي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم تحييد وحدات من لواء المشاة الآ
وبحسب البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 165 جنديًا، و10 مركبات، ومستودع إمداد، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-36 أمريكية الصنع".
وأضاف: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، وضعها التكتيكي. وتم القضاء على أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية من الحرس الوطني".
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
15 فبراير, 09:18 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانيا
القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر
