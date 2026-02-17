https://sarabic.ae/20260217/القوات-الروسية-تشن-ضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1110449806.html

القوات الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنت ضربات واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، التي تستخدمها القوت... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T09:10+0000

2026-02-17T09:10+0000

2026-02-17T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fdbae411ff2de1cc153d67083f0904e.jpg

وجاء في البيان: "خلال لـ 24 الساعة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية صناعية وبنية تحتية للطاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع إنتاج وتخزين وإعداد إطلاق طائرات مسيرة هجومية، وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 345 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع ميداني في منطقة عمليات مجموعة "الشرق" الروسية خلال لـ 24 الساعة الماضية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير أكثر من 25 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و8 مركبات، ومستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".ووفقا للبيان، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات ب 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، في عدة مناطق، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما مركبة هامفي أمريكية الصنع، و15 مركبة، ومدفعيتين. كما دُمّرت 6 مستودعات ذخيرة".وتابع: "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، في مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتعرضت وحدات من اللواء الميكانيكي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم تحييد وحدات من لواء المشاة الآلية ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، وضعها التكتيكي. وتم القضاء على أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية من الحرس الوطني".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانياالقوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر

