https://sarabic.ae/20260217/القوات-المسلحة-الأوكرانية-يتم-تزويدها-بمرتزقة-كولومبيين-كل-شهر-1110445840.html
القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر
القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن "اللواء اللاتيني الخاص" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتم تعزيزه بمقاتلين كولومبيين شهرياً، على الرغم من موافقة الكونغرس الكولومبي... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T06:13+0000
2026-02-17T06:13+0000
2026-02-17T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
أعلن مجند بيروفي لدى "اللواء اللاتيني الخاص"، خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مجموعات من مرتزقة اللواء الكولومبي تُرسل إلى أوكرانيا شهرياً.كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" سابقاً، من المتوقع أن ينضم أكثر من 30 كولومبياً إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات على شبكات التواصل الاجتماعي، بظهور وحدة جديدة من المرتزقة من أمريكا اللاتينية في صفوف القوات الأوكرانية.ووفقا لمعلومات الوكالة، تسمى هذه الوحدة الجديدة "اللواء اللاتيني الخاص"، وتم تشكيلها في أغسطس/آب الماضي.في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرّ الكونغرس الكولومبي مشروع قانون يُصدّق على الاتفاقية الدولية لعام 1989 بشأن مناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة. وقد قدّمت وزارتا الخارجية والدفاع هذه المبادرة. ويجب أن يخضع هذا القانون بعد ذلك لمراجعة المحكمة الدستورية، ثم يُرفع إلى الرئيس غوستافو بيترو للتوقيع عليه .وصف الرئيس الكولومبي سابقاً العمل كمرتزقة بأنه "سرقة للبلاد"، ونشر رسالة مماثلة على منصة "إكس"وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "وقودًا للمدافع"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بضعف الجيش الأوكراني في تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة.وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسيالقوات الأوكرانية تستمر في تجنيد كولومبيين رغم قانون حظر المرتزقة
https://sarabic.ae/20251213/القوات-الروسية-تهزم-وحدة-من-المرتزقة-الكولومبيين-قرب-فوفشانسك-في-خاركوف--الأمن-الروسي--1108106766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن "اللواء اللاتيني الخاص" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتم تعزيزه بمقاتلين كولومبيين شهرياً، على الرغم من موافقة الكونغرس الكولومبي على مشروع قانون يتعهد بانضمام البلاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 ضد المرتزقة.
أعلن مجند بيروفي لدى "اللواء اللاتيني الخاص"، خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مجموعات من مرتزقة اللواء الكولومبي تُرسل إلى أوكرانيا شهرياً.
وجاء هذا الإعلان رداً على رسالة من أحد المقاتلين يشرح فيها أسباباً عائلية تمنعه من الانضمام إلى مجموعة الكولومبيين المقرر إرسالها في فبراير. وعرض المجند البيروفي على المرتزق فرصة الانضمام إلى المجموعة التالية، والمقرر مغادرتها إلى أوكرانيا في أوائل مارس.
كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" سابقاً، من المتوقع أن ينضم أكثر من 30 كولومبياً إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك
"، استنادًا إلى بيانات على شبكات التواصل الاجتماعي، بظهور وحدة جديدة من المرتزقة من أمريكا اللاتينية في صفوف القوات الأوكرانية.
ووفقا لمعلومات الوكالة، تسمى هذه الوحدة الجديدة "اللواء اللاتيني الخاص"، وتم تشكيلها في أغسطس/آب الماضي.
13 ديسمبر 2025, 07:30 GMT
في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرّ الكونغرس الكولومبي مشروع قانون يُصدّق على الاتفاقية الدولية لعام 1989 بشأن مناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة. وقد قدّمت وزارتا الخارجية والدفاع هذه المبادرة. ويجب أن يخضع هذا القانون بعد ذلك لمراجعة المحكمة الدستورية، ثم يُرفع إلى الرئيس غوستافو بيترو للتوقيع عليه .
وصف الرئيس الكولومبي سابقاً العمل كمرتزقة بأنه "سرقة للبلاد"، ونشر رسالة مماثلة على منصة "إكس"
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، اعترفت وزارة الخارجية الكولومبية بأن العديد من مواطني البلاد يذهبون إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع واكتساب مهارات قتالية. وعلى ضوء ذلك، توجه رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إلى الكونغرس الكولومبي بطلب للنظر على وجه السرعة في مشروع قانون للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة المعقودة عام 1989.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "وقودًا للمدافع"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بضعف الجيش الأوكراني في تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة.