https://sarabic.ae/20260217/القوات-المسلحة-الأوكرانية-يتم-تزويدها-بمرتزقة-كولومبيين-كل-شهر-1110445840.html

القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر

القوات المسلحة الأوكرانية يتم تزويدها بمرتزقة كولومبيين كل شهر

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة "سبوتنيك" أن "اللواء اللاتيني الخاص" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتم تعزيزه بمقاتلين كولومبيين شهرياً، على الرغم من موافقة الكونغرس الكولومبي... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T06:13+0000

2026-02-17T06:13+0000

2026-02-17T06:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

أعلن مجند بيروفي لدى "اللواء اللاتيني الخاص"، خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مجموعات من مرتزقة اللواء الكولومبي تُرسل إلى أوكرانيا شهرياً.كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" سابقاً، من المتوقع أن ينضم أكثر من 30 كولومبياً إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات على شبكات التواصل الاجتماعي، بظهور وحدة جديدة من المرتزقة من أمريكا اللاتينية في صفوف القوات الأوكرانية.ووفقا لمعلومات الوكالة، تسمى هذه الوحدة الجديدة "اللواء اللاتيني الخاص"، وتم تشكيلها في أغسطس/آب الماضي.في 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرّ الكونغرس الكولومبي مشروع قانون يُصدّق على الاتفاقية الدولية لعام 1989 بشأن مناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة. وقد قدّمت وزارتا الخارجية والدفاع هذه المبادرة. ويجب أن يخضع هذا القانون بعد ذلك لمراجعة المحكمة الدستورية، ثم يُرفع إلى الرئيس غوستافو بيترو للتوقيع عليه .وصف الرئيس الكولومبي سابقاً العمل كمرتزقة بأنه "سرقة للبلاد"، ونشر رسالة مماثلة على منصة "إكس"وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "وقودًا للمدافع"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بضعف الجيش الأوكراني في تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة.وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسيالقوات الأوكرانية تستمر في تجنيد كولومبيين رغم قانون حظر المرتزقة

https://sarabic.ae/20251213/القوات-الروسية-تهزم-وحدة-من-المرتزقة-الكولومبيين-قرب-فوفشانسك-في-خاركوف--الأمن-الروسي--1108106766.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا