القوات الروسية تهزم وحدة من المرتزقة الكولومبيين قرب فوفشانسك في خاركوف- الأمن الروسي

أعلنت قوات الأمن الروسية أن الجيش الروسي تمكن من القضاء على وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوحدة المهزومة كانت تضم مقاتلين أجانب مرتزقة من كولومبيا.وفي السياق ذاته، أعلنت ألكسندرا غونزاليس، رئيسة الأركان الكولومبية، الأسبوع الماضي، أن بوغوتا تعتزم السعي لطلب تسليم مواطنيها، الذين جرى توقيفهم خلال الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب الموافقة على مشروع التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة.وأكدت أن "التصديق على الاتفاقية يفتح المجال أمام كولومبيا للتعاون بصورة أوسع مع الدول الموقّعة لتحديد مكان وجود الكولومبيين المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".كما أشارت إلى أن "الخطوة ستتيح التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء، الذين يغرّرون بعناصر عسكرية سابقة ويجندونهم في حروب لا تخصهم دون أي ضمانات".وأوضحت غونزاليس أنه "لا توجد حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الكولومبيين المشاركين في القتال بأوكرانيا"، وأن "الحكومة بدأت فقط في جمع المعلومات بناءً على بلاغات العائلات"، على حد قولها.وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما يتم استقطاب مقاتلين مرتزقة من سكان دول أمريكا اللاتينية للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية عبروعود برواتب مرتفعة وظروف معيشية مريحة، إلا أن الواقع مختلف، حيث يزج بهم في الخطوط الأمامية ويعاملون معاملة سيئة من قبل قادتهم، كما يلقى العديد منهم مصرعهم، فيما يمتنع القائمون على تجنيدهم عن دفع التعويضات المستحقة لذويهم بذريعة أسباب مختلفة.واشتكى المرتزقة الكولومبيون من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يجعل البقاء على قيد الحياة في الصراع الشديد الكثافة بأوكرانيا، أكثر صعوبة بكثير من البقاء في أفغانستان أو الشرق الأوسط.

