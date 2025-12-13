عربي
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تهزم وحدة من المرتزقة الكولومبيين قرب فوفشانسك في خاركوف- الأمن الروسي
القوات الروسية تهزم وحدة من المرتزقة الكولومبيين قرب فوفشانسك في خاركوف- الأمن الروسي

أعلنت قوات الأمن الروسية أن الجيش الروسي تمكن من القضاء على وحدة تضم مرتزقة كولومبيين في محيط مدينة فوفشانسك.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوحدة المهزومة كانت تضم مقاتلين أجانب مرتزقة من كولومبيا.

وأوضحت قوات الأمن أن عمليات دفن جثث المرتزفة مستمرة بعد اجراءات التعرف على أصحابها، مشيرة إلى أنه جرى يوم أمس دفن جثتي مقاتلين كولومبيين كانا يعرفان باللقبين "تايسون" و"أفينتوريرو" في العاصمة الأوكرانية كييف.

أسلحة ومعدات شخصية مع مرتزقة حاولوا دخول مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مقتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين في مقاطعة خاركوف- مصدر أمني روسي
21 أكتوبر, 04:35 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت ألكسندرا غونزاليس، رئيسة الأركان الكولومبية، الأسبوع الماضي، أن بوغوتا تعتزم السعي لطلب تسليم مواطنيها، الذين جرى توقيفهم خلال الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب الموافقة على مشروع التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة.
وقالت غونزاليس، في تصريح، إن "القلق الأكبر لدى الحكومة ليس عملية التسليم بحد ذاتها، لأن الاتفاقية قد تفرض أحيانًا قضاء العقوبة في الدولة التي ارتُكب فيها الفعل"، موضحة بالقول: "نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوبتهم في كولومبيا، إذا صدرت بحقهم أحكام".
وأكدت أن "التصديق على الاتفاقية يفتح المجال أمام كولومبيا للتعاون بصورة أوسع مع الدول الموقّعة لتحديد مكان وجود الكولومبيين المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".
كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
كولومبيا تتحرك لاستعادة مواطنيها المعتقلين لمشاركتهم في الصراع الأوكراني
8 ديسمبر, 04:59 GMT
كما أشارت إلى أن "الخطوة ستتيح التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء، الذين يغرّرون بعناصر عسكرية سابقة ويجندونهم في حروب لا تخصهم دون أي ضمانات".
وتنص الاتفاقية كذلك على آليات تشمل "الإبلاغ الفوري عن احتجاز مواطنين في الخارج، والتنسيق في المساعدات الإنسانية، والإجراءات القضائية اللاحقة".
وأوضحت غونزاليس أنه "لا توجد حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الكولومبيين المشاركين في القتال بأوكرانيا"، وأن "الحكومة بدأت فقط في جمع المعلومات بناءً على بلاغات العائلات"، على حد قولها.
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزارة الدفاع الكولومبية تعلن دعم مشروع قانون يحظر أنشطة المرتزقة في البلاد
20 أكتوبر, 22:22 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما يتم استقطاب مقاتلين مرتزقة من سكان دول أمريكا اللاتينية للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية عبروعود برواتب مرتفعة وظروف معيشية مريحة، إلا أن الواقع مختلف، حيث يزج بهم في الخطوط الأمامية ويعاملون معاملة سيئة من قبل قادتهم، كما يلقى العديد منهم مصرعهم، فيما يمتنع القائمون على تجنيدهم عن دفع التعويضات المستحقة لذويهم بذريعة أسباب مختلفة.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية، مرارا وتكرارا، نظام كييف باستخدام المقاتلين الأجانب "كذخيرة"، محذّرة من أن الجيش الروسي سيواصل استهداف قوات المرتزقة في جميع أنحاء أوكرانيا.
واشتكى المرتزقة الكولومبيون من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يجعل البقاء على قيد الحياة في الصراع الشديد الكثافة بأوكرانيا، أكثر صعوبة بكثير من البقاء في أفغانستان أو الشرق الأوسط.
