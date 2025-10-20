https://sarabic.ae/20251020/كولومبيا-وزارة-الدفاع-تدعم-مشروع-قانون-يحظر-أنشطة-المرتزقة-1106225419.html
أيدت وزارة الدفاع الكولومبية، أمس الاثنين، سعي كولومبيا للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T22:22+0000
وقال الوزارة في تصريحات على موقع "إكس"، "تخدع الشبكات الإجرامية الكولومبيين، وتحولهم إلى مرتزقة يخوضون معارك نيابة عن شعوب أخرى في حروب دول أخرى، وهي ممارسة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوض الاستقرار الدولي. لذلك، نسعى نحن، قطاع الدفاع، إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، مما سيمكننا من مكافحة هذا الشر المروع بفعالية أكبر".وأضافت الوزارة أن حظر أنشطة المرتزقة سيُجرّم تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، ويحمي صورة القوات المسلحة الكولومبية، ويعزز التعاون الدولي في التحقيق في قضايا الارتزاق ومقاضاة المتورطين.وأضافت: "قانون مكافحة تجنيد المرتزقة على وشك أن يصبح واقعًا ملموسًا".واتهمت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا الحكومة في كييف باستخدام المقاتلين الأجانب "كذخيرة"، محذرة من أن الجيش الروسي سيواصل استهداف قوات المرتزقة في جميع أنحاء أوكرانيا. اشتكى المرتزقة الكولومبيون من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يجعل البقاء على قيد الحياة في الصراع الشديد الكثافة في أوكرانيا أكثر صعوبة بكثير من البقاء في أفغانستان أو الشرق الأوسط.
أيدت وزارة الدفاع الكولومبية، أمس الاثنين، سعي كولومبيا للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وقال الوزارة في تصريحات على موقع "إكس"، "تخدع الشبكات الإجرامية الكولومبيين، وتحولهم إلى مرتزقة يخوضون معارك نيابة عن شعوب أخرى في حروب دول أخرى، وهي ممارسة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوض الاستقرار الدولي. لذلك، نسعى نحن، قطاع الدفاع، إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة
واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، مما سيمكننا من مكافحة هذا الشر المروع بفعالية أكبر".
وأضافت الوزارة أن حظر أنشطة المرتزقة سيُجرّم تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، ويحمي صورة القوات المسلحة الكولومبية، ويعزز التعاون الدولي في التحقيق في قضايا الارتزاق ومقاضاة المتورطين.
وأضافت: "قانون مكافحة تجنيد المرتزقة على وشك أن يصبح واقعًا ملموسًا".
واتهمت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا الحكومة في كييف باستخدام المقاتلين الأجانب "كذخيرة"، محذرة من أن الجيش الروسي سيواصل استهداف قوات المرتزقة في جميع أنحاء أوكرانيا.
اشتكى المرتزقة الكولومبيون من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يجعل البقاء على قيد الحياة في الصراع الشديد الكثافة في أوكرانيا أكثر صعوبة بكثير من البقاء في أفغانستان أو الشرق الأوسط.