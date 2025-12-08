https://sarabic.ae/20251208/كولومبيا-تتحرك-لاستعادة-مواطنيها-المعتقلين-لمشاركتهم-في-الصراع-الأوكراني-1107921079.html
كولومبيا تتحرك لاستعادة مواطنيها المعتقلين لمشاركتهم في الصراع الأوكراني
أعلنت ألكسندرا غونزاليس، رئيسة الأركان الكولومبية، أن بوغوتا تعتزم السعي لطلب تسليم مواطنيها، الذين جرى توقيفهم خلال الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب الموافقة على
2025-12-08T04:59+0000
2025-12-08T04:59+0000
2025-12-08T04:59+0000
كولومبيا
مرتزقة
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101014256_0:1246:2048:2398_1920x0_80_0_0_e7b73814d0065cf46fa3a9a182ac5c1a.jpg
وقالت غونزاليس، في تصريح، إن "القلق الأكبر لدى الحكومة ليس عملية التسليم بحد ذاتها، لأن الاتفاقية قد تفرض أحيانًا قضاء العقوبة في الدولة التي ارتُكب فيها الفعل"، موضحة بالقول: "نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوبتهم في كولومبيا، إذا صدرت بحقهم أحكام".وأكدت أن "التصديق على الاتفاقية يفتح المجال أمام كولومبيا للتعاون بصورة أوسع مع الدول الموقّعة لتحديد مكان وجود الكولومبيين المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".كما أشارت إلى أن "الخطوة ستتيح التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء، الذين يغرّرون بعناصر عسكرية سابقة ويجندونهم في حروب لا تخصهم دون أي ضمانات".وأوضحت غونزاليس أنه "لا توجد حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الكولومبيين المشاركين في القتال بأوكرانيا"، وأن "الحكومة بدأت فقط في جمع المعلومات بناءً على بلاغات العائلات"، على حد قولها.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101014256_0:1054:2048:2590_1920x0_80_0_0_284ab96d8ed02780aff34a9b72ecb299.jpg
كولومبيا, مرتزقة, العالم, أخبار أوكرانيا
كولومبيا تتحرك لاستعادة مواطنيها المعتقلين لمشاركتهم في الصراع الأوكراني
أعلنت ألكسندرا غونزاليس، رئيسة الأركان الكولومبية، أن بوغوتا تعتزم السعي لطلب تسليم مواطنيها، الذين جرى توقيفهم خلال الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب الموافقة على مشروع التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة.
وقالت غونزاليس، في تصريح، إن "القلق الأكبر لدى الحكومة ليس عملية التسليم بحد ذاتها، لأن الاتفاقية قد تفرض أحيانًا قضاء العقوبة في الدولة التي ارتُكب فيها الفعل"، موضحة بالقول: "نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوبتهم في كولومبيا، إذا صدرت بحقهم أحكام".
وأكدت أن "التصديق على الاتفاقية يفتح المجال أمام كولومبيا للتعاون بصورة أوسع مع الدول الموقّعة لتحديد مكان وجود الكولومبيين المتورطين في نزاعات مسلحة خارجية وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".
كما أشارت إلى أن "الخطوة ستتيح التحقيق في أنشطة الشركات والوسطاء،
الذين يغرّرون بعناصر عسكرية سابقة ويجندونهم في حروب لا تخصهم دون أي ضمانات".
وتنص الاتفاقية كذلك على آليات تشمل "الإبلاغ الفوري عن احتجاز مواطنين في الخارج، والتنسيق في المساعدات الإنسانية، والإجراءات القضائية اللاحقة".
وأوضحت غونزاليس أنه "لا توجد حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الكولومبيين المشاركين في القتال بأوكرانيا"، وأن "الحكومة بدأت فقط في جمع المعلومات بناءً على بلاغات العائلات"، على حد قولها.