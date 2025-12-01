قبور رمزية لمرتزقة أمريكيين قتلوا في أوكرانيا تظهر في الولايات المتحدة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251201/قبور-رمزية-لمرتزقة-أمريكيين-قتلوا-في-أوكرانيا-تظهر-في-الولايات-المتحدة-صور-1107658494.html
قبور رمزية لمرتزقة أمريكيين قتلوا في أوكرانيا تظهر في الولايات المتحدة.. صور
قبور رمزية لمرتزقة أمريكيين قتلوا في أوكرانيا تظهر في الولايات المتحدة.. صور
سبوتنيك عربي
كشف مراسل "سبوتنيك" عن ظهور قبورٍ فارغة، أو قبورٍ لمرتزقة أمريكيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، في الولايات المتحدة لعدم تمكن عائلاتهم من استلام جثثهم. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T04:18+0000
2025-12-01T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/17/1046616425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b0206f400b8780f0586476c7d76e2d9.jpg
لا توجد أرقام رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير المعلومات المتاحة للجمهور إلى أن العدد يتجاوز 100.كان من أوائل المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هذا العام روبرت، البالغ من العمر 23 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، والذي رفضه الجيش الأمريكي بسبب مشاكل صحية.ونتيجةً لذلك، كما أخبر أقاربه الصحف المحلية، شعر الشاب بأنه لا معنى له في الحياة، حيث عمل حارسًا ليليًا ورغب في أن يصبح جنديًا.في ربيع عام 2024، انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت عائلته تتوقع أن يأخذ إجازة في يناير 2025.بقيت جثة الأمريكي في ساحة المعركة، في أواخر يوليو، أقامت العائلة مراسم وداع رمزية وأقامت نصبًا تذكاريًا مؤقتًا بالقرب من منزلهم، حيث نصبت لوحة تحمل اسم روبرت ومرتزقة آخرين قُتلوا في نفس اليوم.ومن الأمثلة المشابهة الأخرى ويليام، البالغ من العمر ٢٢ عامًا من ولاية كارولينا الشمالية، والذي قُتل في ربيع عام 2022، ولكن لم يُعثر على جثته أبدًا، وفقًا لعائلته.في النهاية، أقامت العائلة مراسم وداع، واكتفت بوضع لوحة تذكارية في المقبرة تخليدًا لذكرى الفقيد. غالبًا ما يقتصر أقارب الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب على مراسم وداع في كنيسة محلية.ومن الأمثلة على ذلك وداع المرتزق سيث من ولاية فرجينيا الغربية، الذي قُتل عام 2023 في منطقة خيرسون.في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تحذر من السفر إلى أوكرانيا، وتحث الأمريكيين على تجنب مناطق القتال.
https://sarabic.ae/20251130/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1107657357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/17/1046616425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e4c481f79b27f905c87a33038982d69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

قبور رمزية لمرتزقة أمريكيين قتلوا في أوكرانيا تظهر في الولايات المتحدة.. صور

04:18 GMT 01.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteارتفاع عدد ضحايا و وفيات "كوفيد 19" (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020
ارتفاع عدد ضحايا و وفيات كوفيد 19 (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
كشف مراسل "سبوتنيك" عن ظهور قبورٍ فارغة، أو قبورٍ لمرتزقة أمريكيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، في الولايات المتحدة لعدم تمكن عائلاتهم من استلام جثثهم.
لا توجد أرقام رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير المعلومات المتاحة للجمهور إلى أن العدد يتجاوز 100.
ووفقًا للبيانات المتاحة للجمهور، قُتل مرتزق أمريكي واحد على الأقل في نوفمبر، وثلاثة على الأقل في أكتوبر، والعدد نفسه في سبتمبر.
كان من أوائل المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هذا العام روبرت، البالغ من العمر 23 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، والذي رفضه الجيش الأمريكي بسبب مشاكل صحية.
ونتيجةً لذلك، كما أخبر أقاربه الصحف المحلية، شعر الشاب بأنه لا معنى له في الحياة، حيث عمل حارسًا ليليًا ورغب في أن يصبح جنديًا.
في ربيع عام 2024، انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت عائلته تتوقع أن يأخذ إجازة في يناير 2025.
ووفقًا لمعلومات متاحة للجمهور، أدى الفرار الجماعي للمرتزقة الأجانب إلى إلغاء القيادة الأوكرانية إجازته، مما دفعه إلى المشاركة في معركة بالقرب من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني لبوكروفسك)، حيث قُتل في 3 يناير.
بقيت جثة الأمريكي في ساحة المعركة، في أواخر يوليو، أقامت العائلة مراسم وداع رمزية وأقامت نصبًا تذكاريًا مؤقتًا بالقرب من منزلهم، حيث نصبت لوحة تحمل اسم روبرت ومرتزقة آخرين قُتلوا في نفس اليوم.
ومن الأمثلة المشابهة الأخرى ويليام، البالغ من العمر ٢٢ عامًا من ولاية كارولينا الشمالية، والذي قُتل في ربيع عام 2022، ولكن لم يُعثر على جثته أبدًا، وفقًا لعائلته.
في النهاية، أقامت العائلة مراسم وداع، واكتفت بوضع لوحة تذكارية في المقبرة تخليدًا لذكرى الفقيد. غالبًا ما يقتصر أقارب الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب على مراسم وداع في كنيسة محلية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
ومن الأمثلة على ذلك وداع المرتزق سيث من ولاية فرجينيا الغربية، الذي قُتل عام 2023 في منطقة خيرسون.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تحذر من السفر إلى أوكرانيا، وتحث الأمريكيين على تجنب مناطق القتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала