سبوتنيك عربي
كشف مراسل "سبوتنيك" عن ظهور قبورٍ فارغة، أو قبورٍ لمرتزقة أمريكيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، في الولايات المتحدة لعدم تمكن عائلاتهم من استلام جثثهم.
لا توجد أرقام رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير المعلومات المتاحة للجمهور إلى أن العدد يتجاوز 100.كان من أوائل المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هذا العام روبرت، البالغ من العمر 23 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، والذي رفضه الجيش الأمريكي بسبب مشاكل صحية.ونتيجةً لذلك، كما أخبر أقاربه الصحف المحلية، شعر الشاب بأنه لا معنى له في الحياة، حيث عمل حارسًا ليليًا ورغب في أن يصبح جنديًا.في ربيع عام 2024، انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت عائلته تتوقع أن يأخذ إجازة في يناير 2025.بقيت جثة الأمريكي في ساحة المعركة، في أواخر يوليو، أقامت العائلة مراسم وداع رمزية وأقامت نصبًا تذكاريًا مؤقتًا بالقرب من منزلهم، حيث نصبت لوحة تحمل اسم روبرت ومرتزقة آخرين قُتلوا في نفس اليوم.ومن الأمثلة المشابهة الأخرى ويليام، البالغ من العمر ٢٢ عامًا من ولاية كارولينا الشمالية، والذي قُتل في ربيع عام 2022، ولكن لم يُعثر على جثته أبدًا، وفقًا لعائلته.في النهاية، أقامت العائلة مراسم وداع، واكتفت بوضع لوحة تذكارية في المقبرة تخليدًا لذكرى الفقيد. غالبًا ما يقتصر أقارب الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب على مراسم وداع في كنيسة محلية.ومن الأمثلة على ذلك وداع المرتزق سيث من ولاية فرجينيا الغربية، الذي قُتل عام 2023 في منطقة خيرسون.في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تحذر من السفر إلى أوكرانيا، وتحث الأمريكيين على تجنب مناطق القتال.
الأخبار
لا توجد أرقام رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. تشير المعلومات المتاحة للجمهور إلى أن العدد يتجاوز 100.
ووفقًا للبيانات المتاحة للجمهور، قُتل مرتزق أمريكي واحد على الأقل في نوفمبر، وثلاثة على الأقل في أكتوبر، والعدد نفسه في سبتمبر.
كان من أوائل المواطنين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم هذا العام روبرت
، البالغ من العمر 23 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، والذي رفضه الجيش الأمريكي بسبب مشاكل صحية.
ونتيجةً لذلك، كما أخبر أقاربه الصحف المحلية، شعر الشاب بأنه لا معنى له في الحياة، حيث عمل حارسًا ليليًا ورغب في أن يصبح جنديًا.
في ربيع عام 2024، انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت عائلته تتوقع أن يأخذ إجازة في يناير 2025.
ووفقًا لمعلومات متاحة للجمهور، أدى الفرار الجماعي للمرتزقة الأجانب إلى إلغاء القيادة الأوكرانية إجازته، مما دفعه إلى المشاركة في معركة بالقرب من كراسنوارميسك (الاسم الأوكراني لبوكروفسك)، حيث قُتل في 3 يناير.
بقيت جثة الأمريكي في ساحة المعركة، في أواخر يوليو، أقامت العائلة مراسم وداع رمزية وأقامت نصبًا تذكاريًا مؤقتًا بالقرب من منزلهم، حيث نصبت لوحة تحمل اسم روبرت ومرتزقة آخرين قُتلوا في نفس اليوم.
ومن الأمثلة المشابهة الأخرى ويليام، البالغ من العمر ٢٢ عامًا من ولاية كارولينا الشمالية، والذي قُتل في ربيع عام 2022، ولكن لم يُعثر على جثته أبدًا، وفقًا لعائلته.
في النهاية، أقامت العائلة مراسم وداع، واكتفت بوضع لوحة تذكارية في المقبرة تخليدًا لذكرى الفقيد. غالبًا ما يقتصر أقارب الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب على مراسم وداع في كنيسة محلية.
ومن الأمثلة على ذلك وداع المرتزق سيث من ولاية فرجينيا الغربية، الذي قُتل عام 2023 في منطقة خيرسون.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تحذر من السفر إلى أوكرانيا، وتحث الأمريكيين على تجنب مناطق القتال.