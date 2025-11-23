كولومبيا تعلن إنقاذ 17 قاصرا من طائفة يهودية متهمة بإساءة معاملة الأطفال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
كولومبيا تعلن إنقاذ 17 قاصرا من طائفة يهودية متهمة بإساءة معاملة الأطفال
كولومبيا تعلن إنقاذ 17 قاصرا من طائفة يهودية متهمة بإساءة معاملة الأطفال
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الكولومبية، الأحد، أنها أنقذت 17 قاصراً من أفراد طائفة ليف طاهور، وهي طائفة يهودية أرثوذكسية متشددة تخضع لتحقيقات واسعة بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء معاملتهم.
كولومبيا, أخبار كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن, غواتيمالا

كولومبيا تعلن إنقاذ 17 قاصرا من طائفة يهودية متهمة بإساءة معاملة الأطفال

22:27 GMT 23.11.2025
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Jhon Wilson Vizcaino
أعلنت السلطات الكولومبية، الأحد، أنها أنقذت 17 قاصراً من أفراد طائفة ليف طاهور، وهي طائفة يهودية أرثوذكسية متشددة تخضع لتحقيقات واسعة بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء معاملتهم.
وقالت السلطات إن عملية المداهمة نُفذت يوم السبت، مشيرة إلى أن القاصرين — وبينهم أطفال من جنسيات أمريكية وغواتيمالية — نُقلوا إلى مركز حكومي مختص برعاية الأحداث.
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
كولومبيا تسلم 9 متهمين بالإتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة
2 نوفمبر, 03:07 GMT
وذكرت الشرطة في تقريرها أن هناك "مؤشرات على احتمال اختطاف بعضهم"، ما يثير شبهة "الاتجار بالبشر تحت غطاء النشاط الديني".
ونشر جهاز الهجرة الكولومبي عبر منصة "إكس" صوراً للقاصرين بعد طمس وجوههم، مؤكداً: "لقد أنقذنا 17 صبياً وفتاة ومراهقاً"، مضيفاً أن السلطات أصدرت "تنبيهات دولية بشأن جرائم ضد قاصرين مرتبطة بهذه الجماعة".
وتتبع طائفة ليف طاهور شكلاً شديد التشدد من اليهودية، حيث ترتدي النساء عباءات سوداء تغطيهن بالكامل. وكانت الطائفة موضوع تحقيقات متعددة في دول مختلفة بسبب مزاعم إساءة معاملة القاصرين.
وتقدر السلطات أن الطائفة تضم نحو 50 عائلة من غواتيمالا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى. كما واجهت الجماعة مشكلات قانونية في المكسيك وكندا، وأصدر الإنتربول نشرات حمراء بحق بعض قادتها.
وفي ديسمبر 2024، كانت السلطات الغواتيمالية قد أنقذت 160 قاصراً من مزرعة خاضعة لسيطرة الطائفة، على خلفية اتهامات خطيرة، بينها "الحمل القسري وسوء معاملة القاصرين والاغتصاب"، وفق ما صرح به المدعي العام ديمس خيمينيز خلال مؤتمر صحفي آنذاك.
