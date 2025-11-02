كولومبيا تسلم 9 متهمين بالإتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
كولومبيا تسلم 9 متهمين بالإتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة
كولومبيا تسلم 9 متهمين بالإتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة

03:07 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Jhon Wilson Vizcaino
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Jhon Wilson Vizcaino
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الكولومبي، بيدرو أرنولفو سانشيز، بأن بلاده سلمت تسعة مواطنين كولومبيين إلى الولايات المتحدة، بعد اتهامهم بالإتجار بالمخدرات والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
مكسيكو سيتي –سبوتنيك. وقال سانشيز في منشور على منصة "إكس"، "قامت شرطتنا الوطنية بالتنسيق مع مكتب الأنتربول والسلطات الأمريكية، بتسليم تسعة مواطنين كولومبيين مطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات والتآمر لارتكاب جرائم."
وأوضح الوزير أن من بين المُسلّمين شخصًا يُعرف باسم نيغرو فرانك، وكان يشغل منصب الرجل الثاني في منظمة "إل لوكو باريرا" الإجرامية المحلية، ويتعامل تجاريًا مع كارتل "لوس زيتاس" المكسيكي.
وأكد سانشيز بأن "كولومبيا تنتهج سياسة عدم التسامح مع الجريمة العابرة للحدود، وهذا الإنجاز يعزز التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ويدعم التعاون الدولي في مجالي العدالة والأمن، ويوجه رسالة واضحة لمهربي الموت: لن يكون لهم مأوى ولا إفلات من العقاب في كولومبيا."
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا
24 أكتوبر, 20:03 GMT
وتأتي عملية التسليم في ظل توتر دبلوماسي بين واشنطن وبوغوتا، أدى إلى استدعاء الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سفير بلاده في الولايات المتحدة دانييل غارسيا بينيا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. غير أن الخارجية الكولومبية أعلنت، عقب مباحثات بين الوزيرة يولاندا فيلانثينسيو مابي والقائم بالأعمال الأمريكي جون ماكنمارا يوم الخميس، عن عودة السفير إلى واشنطن.
ورغم نبرة التهدئة التي أبدتها كولومبيا، لا تزال الأجواء مشحونة؛ إذ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على الرئيس بيترو ونجله نيكولاس بيترو والسيدة الأولى فيرونيكا ألكوسير ووزير الداخلية أرموندو بينيديتي.
واتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الرئيس بيترو بالسماح لازدهار عصابات المخدرات داخل البلاد، زاعمًا أن مستويات إنتاج الكوكايين "انفجرت" خلال فترة رئاسته، وهو ما رفضه بيترو بشدة.
