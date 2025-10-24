الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
فرضت الولايات المتحدة الأمريكة عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي اتهمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتورط في تجارة المخدرات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات المفروضة على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وأفراد عائلته ستؤدي إلى تجميد جميع ممتلكاتهم وحقوقهم العقارية في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أمريكيين.

وبحسب منشور على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن قائمة العقوبات تشمل رئيس الدولة غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، وابنه نيكولاس فرناندو بيترو بورغوس، وزوجته فيرونيكا ديل سوكورو ألكوسير غارسيا، ووزير الداخلية أرماندو ألبرتو بينيديتي فيلانيدا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن
أمس, 12:44 GMT
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيانها: "نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان له بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تنبع من وصول إنتاج الكوكايين في البلاد إلى مستويات قياسية تحت قيادته.

وقال بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات: "منذ أن تولى الرئيس جوستافو بيترو السلطة، وصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود، مما أدى إلى إغراق الولايات المتحدة وتسميم الأميركيين".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
مسؤول أممي: العقوبات الأمريكية ضد مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية تنسف الشريعة الدولية
10 يوليو, 15:24 GMT
واستخدمت الولايات المتحدة جيشها في الأسابيع الأخيرة مرارا وتكراً لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها تحمل مخدرات.

وفي تعليقه على تدمير القوات الأمريكية إحدى هذه السفن في 16 سبتمبر/أيلول، صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بأن الأمريكيين ارتكبوا جريمة قتل وانتهكوا السيادة الكولومبية بمهاجمتهم قارب صيد في مياهها الإقليمية.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف جميع المدفوعات أو الدعم لكولومبيا، وطالب بيترو، بوقف إنتاج المخدرات في البلاد فورا خشية أن "تفعل الولايات المتحدة ذلك نيابةً عنه".
من جانبه، نفى الرئيس الكولومبي اتهامات ترامب بالتورط في تجارة المخدرات.
