https://sarabic.ae/20251024/الولايات-المتحدة--تفرض-عقوبات-على-رئيس-كولومبيا-1106367852.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكة عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي اتهمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتورط في تجارة المخدرات، وفقًا لبيان صادر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس كولومبيا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكة عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي اتهمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتورط في تجارة المخدرات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات المفروضة على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وأفراد عائلته ستؤدي إلى تجميد جميع ممتلكاتهم وحقوقهم العقارية في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أمريكيين.
وبحسب منشور على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن قائمة العقوبات تشمل رئيس الدولة غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، وابنه نيكولاس فرناندو بيترو بورغوس، وزوجته فيرونيكا ديل سوكورو ألكوسير غارسيا، ووزير الداخلية أرماندو ألبرتو بينيديتي فيلانيدا.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيانها: "نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
".
وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان له بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تنبع من وصول إنتاج الكوكايين في البلاد إلى مستويات قياسية تحت قيادته.
وقال بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات: "منذ أن تولى الرئيس جوستافو بيترو السلطة، وصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود، مما أدى إلى إغراق الولايات المتحدة وتسميم الأميركيين
".
واستخدمت الولايات المتحدة جيشها في الأسابيع الأخيرة مرارا وتكراً لتدمير قوارب في البحر الكاريبي
يُزعم أنها تحمل مخدرات.
وفي تعليقه على تدمير القوات الأمريكية إحدى هذه السفن في 16 سبتمبر/أيلول، صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بأن الأمريكيين ارتكبوا جريمة قتل وانتهكوا السيادة الكولومبية بمهاجمتهم قارب صيد في مياهها الإقليمية.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف جميع المدفوعات أو الدعم لكولومبيا، وطالب بيترو، بوقف إنتاج المخدرات في البلاد فورا خشية أن "تفعل الولايات المتحدة ذلك نيابةً عنه
".
من جانبه، نفى الرئيس الكولومبي اتهامات ترامب بالتورط في تجارة المخدرات.