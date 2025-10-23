https://sarabic.ae/20251023/خبير-العقوبات-الأمريكية-تكشف-خبايا-سياسة-واشنطن-1106310539.html

خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن

صرح هريدي سارما، خبير متخصص في الشؤون الدولية والاقتصاد الجغرافي للطاقة، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب شبكة فروعهما... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg

وأضاف سارما في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: كيف تكشف العقوبات المفروضة على شركتي روسنفط ولوك أويل عن الأجندة الأمريكية الحقيقية - دفع الهند والصين نحو بدائل أكثر تكلفة، مع تعزيز صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المسال؟إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسنفط ولوك أويل، إلى جانب شبكة فروعهما العاملة محلياً وعالمياً، تكشف عن أكثر من مجرد إحباط بشأن أوكرانيا. تكشف هذه التقارير عن أجندة مدفوعة بالطاقة تهدف إلى دفع أكبر مستهلكي آسيا، الهند والصين، بعيدًا عن النفط الروسي المنخفض السعر، نحو بدائل غربية أكثر تكلفة.ومن المفارقات أنه بينما يحذّر ترامب الآخرين من النفط الروسي، تواصل الولايات المتحدة توسيع نطاق وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا. إن ما يقدّم على أنه خطوة "لإنهاء الحرب" في أوكرانيا يخدم هدف واشنطن الطويل الأجل - وهو الاستحواذ على أسواق كانت تخدمها سابقًا طاقة روسية بأسعار معقولة.مع الضغط على مصافي التكرير الهندية، ما مدى احتمال أن تؤدّي العقوبات إلى دفع روسيا والهند والصين أكثر نحو مزيد من النفوذ، محوّلةً النفط الروسي المنخفض السعر إلى فوز استراتيجي؟قد تسبب العقوبات حذرًا على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن تفسد ممر الطاقة بين روسيا والهند والصين. تشير التقارير بالفعل إلى أن مصافي التكرير الهندية، مثل ريلاينس، والشركات الحكومية، تراجع الوثائق فقط لضمان عدم ارتباط الواردات مباشرةً بروسنفط أو لوك أويل، وليس أنها ستوقف التجارة تمامًا.عمليًا، نادرا ما تشتري الهند النفط مباشرةً من المنتجين الروس؛ إذ يدير وسطاء في دبي أو سنغافورة معظم الصفقات. هذه المرونة، إلى جانب استمرار الطلب على الطاقة بأسعار معقولة، تصعّب على عقوبات واشنطن أن تؤثّر سلبًا. بدلًا من ذلك، قد تدفع القيود موسكو ونيودلهي وبكين نحو أنظمة دفع أكثر مرونة - تسويات باليوان أو الروبية - وطرق لوجستية جديدة معزولة عن النفوذ الغربي.كيف يحتمل أن تؤثر هذه العقوبات على الحلفاء الأوروبيين - وخاصةً أولئك الذين ما زالوا يعتمدون على النفط الخام أو المنتجات المكرّرة الروسية بشكل غير مباشر؟قد تبدو حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة التاسعة عشرة - التي تنهي عقود الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027 - قاسية على الورق، لكن تداعياتها الاقتصادية لا تعكس ذلك.وكما أشار وزير الشؤون الخارجية الهندي مرارًا وتكرارًا، فإن العديد من الدول الأوروبية تستورد الوقود المكرر المنتج من النفط الخام الروسي نفسه الذي تدعي مقاطعته.إذا عطّلت العقوبات الأمريكية الآن هذه القنوات غير المباشرة، فستواجه أوروبا ارتفاعًا آخر في تكاليف الطاقة - حتى مع ارتفاع سعر خام برنت بالفعل بنسبة 5% تقريبًا إلى 65.65 دولار للبرميل بعد إعلان ترامب.في جوهرها، تخاطر إجراءات واشنطن بمعاقبة حلفائها. فبينما تبيع الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال بعلاوة وتعزز أرباح الطاقة المحلية، تدفع أوروبا أكثر مقابل انحيازها الأخلاقي - وهي ضريبة ولاء تثقل كاهل كل من الأسر والصناعات.

