خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/خبير-العقوبات-الأمريكية-تكشف-خبايا-سياسة-واشنطن-1106310539.html
خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن
خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح هريدي سارما، خبير متخصص في الشؤون الدولية والاقتصاد الجغرافي للطاقة، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب شبكة فروعهما... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T12:44+0000
2025-10-23T12:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وأضاف سارما في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: كيف تكشف العقوبات المفروضة على شركتي روسنفط ولوك أويل عن الأجندة الأمريكية الحقيقية - دفع الهند والصين نحو بدائل أكثر تكلفة، مع تعزيز صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المسال؟إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسنفط ولوك أويل، إلى جانب شبكة فروعهما العاملة محلياً وعالمياً، تكشف عن أكثر من مجرد إحباط بشأن أوكرانيا. تكشف هذه التقارير عن أجندة مدفوعة بالطاقة تهدف إلى دفع أكبر مستهلكي آسيا، الهند والصين، بعيدًا عن النفط الروسي المنخفض السعر، نحو بدائل غربية أكثر تكلفة.ومن المفارقات أنه بينما يحذّر ترامب الآخرين من النفط الروسي، تواصل الولايات المتحدة توسيع نطاق وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا. إن ما يقدّم على أنه خطوة "لإنهاء الحرب" في أوكرانيا يخدم هدف واشنطن الطويل الأجل - وهو الاستحواذ على أسواق كانت تخدمها سابقًا طاقة روسية بأسعار معقولة.مع الضغط على مصافي التكرير الهندية، ما مدى احتمال أن تؤدّي العقوبات إلى دفع روسيا والهند والصين أكثر نحو مزيد من النفوذ، محوّلةً النفط الروسي المنخفض السعر إلى فوز استراتيجي؟قد تسبب العقوبات حذرًا على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن تفسد ممر الطاقة بين روسيا والهند والصين. تشير التقارير بالفعل إلى أن مصافي التكرير الهندية، مثل ريلاينس، والشركات الحكومية، تراجع الوثائق فقط لضمان عدم ارتباط الواردات مباشرةً بروسنفط أو لوك أويل، وليس أنها ستوقف التجارة تمامًا.عمليًا، نادرا ما تشتري الهند النفط مباشرةً من المنتجين الروس؛ إذ يدير وسطاء في دبي أو سنغافورة معظم الصفقات. هذه المرونة، إلى جانب استمرار الطلب على الطاقة بأسعار معقولة، تصعّب على عقوبات واشنطن أن تؤثّر سلبًا. بدلًا من ذلك، قد تدفع القيود موسكو ونيودلهي وبكين نحو أنظمة دفع أكثر مرونة - تسويات باليوان أو الروبية - وطرق لوجستية جديدة معزولة عن النفوذ الغربي.كيف يحتمل أن تؤثر هذه العقوبات على الحلفاء الأوروبيين - وخاصةً أولئك الذين ما زالوا يعتمدون على النفط الخام أو المنتجات المكرّرة الروسية بشكل غير مباشر؟قد تبدو حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة التاسعة عشرة - التي تنهي عقود الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027 - قاسية على الورق، لكن تداعياتها الاقتصادية لا تعكس ذلك.وكما أشار وزير الشؤون الخارجية الهندي مرارًا وتكرارًا، فإن العديد من الدول الأوروبية تستورد الوقود المكرر المنتج من النفط الخام الروسي نفسه الذي تدعي مقاطعته.إذا عطّلت العقوبات الأمريكية الآن هذه القنوات غير المباشرة، فستواجه أوروبا ارتفاعًا آخر في تكاليف الطاقة - حتى مع ارتفاع سعر خام برنت بالفعل بنسبة 5% تقريبًا إلى 65.65 دولار للبرميل بعد إعلان ترامب.في جوهرها، تخاطر إجراءات واشنطن بمعاقبة حلفائها. فبينما تبيع الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال بعلاوة وتعزز أرباح الطاقة المحلية، تدفع أوروبا أكثر مقابل انحيازها الأخلاقي - وهي ضريبة ولاء تثقل كاهل كل من الأسر والصناعات.
https://sarabic.ae/20251023/موسكو-حول-فكرة-إنشاء-محكمة-ضد-روسيا-تافهة-والدول-التي-تنضم-تتحمل-عواقب-ذلك-1106309315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: العقوبات الأمريكية تكشف خبايا سياسة واشنطن

12:44 GMT 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
حصري
صرح هريدي سارما، خبير متخصص في الشؤون الدولية والاقتصاد الجغرافي للطاقة، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على "روسنفط" و"لوك أويل"، إلى جانب شبكة فروعهما العاملة محليا وعالميا، تكشف عن أكثر من مجرد إحباط بشأن أوكرانيا.
وأضاف سارما في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، جوابا عن سؤال: كيف تكشف العقوبات المفروضة على شركتي روسنفط ولوك أويل عن الأجندة الأمريكية الحقيقية - دفع الهند والصين نحو بدائل أكثر تكلفة، مع تعزيز صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المسال؟
إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسنفط ولوك أويل، إلى جانب شبكة فروعهما العاملة محلياً وعالمياً، تكشف عن أكثر من مجرد إحباط بشأن أوكرانيا. تكشف هذه التقارير عن أجندة مدفوعة بالطاقة تهدف إلى دفع أكبر مستهلكي آسيا، الهند والصين، بعيدًا عن النفط الروسي المنخفض السعر، نحو بدائل غربية أكثر تكلفة.

بتجميد أصول الشركات في الولايات المتحدة والتهديد بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تتعامل معها، سخّرت واشنطن هيمنتها المالية لتشويه أسواق الطاقة العالمية. في غضون ذلك، من المتوقع أن يستفيد مصدّرو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون من حثّ آسيا - أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم - على "تنويع مصادرها" بحجة المسؤولية الأخلاقية.

ومن المفارقات أنه بينما يحذّر ترامب الآخرين من النفط الروسي، تواصل الولايات المتحدة توسيع نطاق وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا. إن ما يقدّم على أنه خطوة "لإنهاء الحرب" في أوكرانيا يخدم هدف واشنطن الطويل الأجل - وهو الاستحواذ على أسواق كانت تخدمها سابقًا طاقة روسية بأسعار معقولة.
مع الضغط على مصافي التكرير الهندية، ما مدى احتمال أن تؤدّي العقوبات إلى دفع روسيا والهند والصين أكثر نحو مزيد من النفوذ، محوّلةً النفط الروسي المنخفض السعر إلى فوز استراتيجي؟
قد تسبب العقوبات حذرًا على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن تفسد ممر الطاقة بين روسيا والهند والصين. تشير التقارير بالفعل إلى أن مصافي التكرير الهندية، مثل ريلاينس، والشركات الحكومية، تراجع الوثائق فقط لضمان عدم ارتباط الواردات مباشرةً بروسنفط أو لوك أويل، وليس أنها ستوقف التجارة تمامًا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
موسكو حول فكرة إنشاء "محكمة" ضد روسيا: تافهة والدول التي تنضم تتحمل عواقب ذلك
11:28 GMT
عمليًا، نادرا ما تشتري الهند النفط مباشرةً من المنتجين الروس؛ إذ يدير وسطاء في دبي أو سنغافورة معظم الصفقات. هذه المرونة، إلى جانب استمرار الطلب على الطاقة بأسعار معقولة، تصعّب على عقوبات واشنطن أن تؤثّر سلبًا. بدلًا من ذلك، قد تدفع القيود موسكو ونيودلهي وبكين نحو أنظمة دفع أكثر مرونة - تسويات باليوان أو الروبية - وطرق لوجستية جديدة معزولة عن النفوذ الغربي.
كيف يحتمل أن تؤثر هذه العقوبات على الحلفاء الأوروبيين - وخاصةً أولئك الذين ما زالوا يعتمدون على النفط الخام أو المنتجات المكرّرة الروسية بشكل غير مباشر؟
قد تبدو حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة التاسعة عشرة - التي تنهي عقود الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027 - قاسية على الورق، لكن تداعياتها الاقتصادية لا تعكس ذلك.
لا تزال العديد من دول الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا إلى المجر، تعتمد على الطاقة الروسية من خلال وسطاء مثل الهند وتركيا.
وكما أشار وزير الشؤون الخارجية الهندي مرارًا وتكرارًا، فإن العديد من الدول الأوروبية تستورد الوقود المكرر المنتج من النفط الخام الروسي نفسه الذي تدعي مقاطعته.
إذا عطّلت العقوبات الأمريكية الآن هذه القنوات غير المباشرة، فستواجه أوروبا ارتفاعًا آخر في تكاليف الطاقة - حتى مع ارتفاع سعر خام برنت بالفعل بنسبة 5% تقريبًا إلى 65.65 دولار للبرميل بعد إعلان ترامب.
في جوهرها، تخاطر إجراءات واشنطن بمعاقبة حلفائها. فبينما تبيع الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال بعلاوة وتعزز أرباح الطاقة المحلية، تدفع أوروبا أكثر مقابل انحيازها الأخلاقي - وهي ضريبة ولاء تثقل كاهل كل من الأسر والصناعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала