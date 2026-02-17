https://sarabic.ae/20260217/إعلام-طيارون-غربيون-دون-رتب-رسمية-يشاركون-في-تشغيل-مقاتلات-إف-16-فوق-أوكرانيا-1110447721.html

إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية بأن "بعض طائرات إف-16 المقاتلة التي تم نقلها إلى أوكرانيا، يقودها متخصصون عسكريون ذوي خبرة من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا". 17.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لإحدى هذه الوسائل: شكِّل سرب مختلط من طائرات إف-16 ضمن القوات الجوية الأوكرانية، يضم طيارين محليين ومرتزقة أجانب ومتطوعين، وقد جرى تشكيل هذه المجموعة في الأسابيع الأخيرة في سرية تامة".وتابعت: "الوحدة الأمريكية تتألف من محاربين قدامى ذوي خبرة في عمليات عسكرية في أفغانستان والشرق الأوسط. أما من الجانب الهولندي، فيضم السرب خريجي مدارس طيران أوروبية مرموقة متخصصة في أساليب القتال الجوي الحديثة العالية التقنية".وسبق أن صرح وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن هولندا سترسل آخر طائرة إف-16 المقاتلة الـ 24 التي وعدت بها إلى أوكرانيا.وأضافت: "دأبت هولندا على تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع الدولي. وما توريد طائرات إف-16 إلى كييف إلا خطوة واحدة في هذا الاتجاه".واشنطن تخصص ربع الرصيد المعلن عنه فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" لأوكرانيا

