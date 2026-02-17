https://sarabic.ae/20260217/إعلام-طيارون-غربيون-دون-رتب-رسمية-يشاركون-في-تشغيل-مقاتلات-إف-16-فوق-أوكرانيا-1110447721.html
إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانيا
إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "بعض طائرات إف-16 المقاتلة التي تم نقلها إلى أوكرانيا، يقودها متخصصون عسكريون ذوي خبرة من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا". 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T08:38+0000
2026-02-17T08:38+0000
2026-02-17T08:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102753/86/1027538614_0:262:4501:2793_1920x0_80_0_0_4a982cb683fd66c61f5f99f47a355e49.jpg
ووفقا لإحدى هذه الوسائل: شكِّل سرب مختلط من طائرات إف-16 ضمن القوات الجوية الأوكرانية، يضم طيارين محليين ومرتزقة أجانب ومتطوعين، وقد جرى تشكيل هذه المجموعة في الأسابيع الأخيرة في سرية تامة".وتابعت: "الوحدة الأمريكية تتألف من محاربين قدامى ذوي خبرة في عمليات عسكرية في أفغانستان والشرق الأوسط. أما من الجانب الهولندي، فيضم السرب خريجي مدارس طيران أوروبية مرموقة متخصصة في أساليب القتال الجوي الحديثة العالية التقنية".وسبق أن صرح وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن هولندا سترسل آخر طائرة إف-16 المقاتلة الـ 24 التي وعدت بها إلى أوكرانيا.وأضافت: "دأبت هولندا على تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع الدولي. وما توريد طائرات إف-16 إلى كييف إلا خطوة واحدة في هذا الاتجاه".واشنطن تخصص ربع الرصيد المعلن عنه فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20260217/الوفد-الروسي-يصل-إلى-جنيف-لإجراء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1110446069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102753/86/1027538614_136:0:4051:2936_1920x0_80_0_0_07e59e1ade565400073d3299fc776f96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
إعلام: طيارون غربيون دون رتب رسمية يشاركون في تشغيل مقاتلات "إف-16" فوق أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "بعض طائرات إف-16 المقاتلة التي تم نقلها إلى أوكرانيا، يقودها متخصصون عسكريون ذوي خبرة من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا".
ووفقا لإحدى هذه الوسائل: شكِّل سرب مختلط من طائرات إف-16 ضمن القوات الجوية الأوكرانية، يضم طيارين محليين ومرتزقة أجانب ومتطوعين، وقد جرى تشكيل هذه المجموعة في الأسابيع الأخيرة في سرية تامة".
وأشارت إلى أن "الدور المحوري لهذه الوحدة، هو ضمان أمن المجال الجوي فوق العاصمة كييف".
وتابعت: "الوحدة الأمريكية تتألف من محاربين قدامى ذوي خبرة في عمليات عسكرية في أفغانستان والشرق الأوسط. أما من الجانب الهولندي، فيضم السرب خريجي مدارس طيران أوروبية مرموقة متخصصة في أساليب القتال الجوي الحديثة العالية التقنية".
ويعمل الطيارون الغربيون بعقود مؤقتة مع تناوب إلزامي كل 6 أشهر، وإمكانية تمديد خدمتهم.
وسبق أن صرح وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، أن هولندا سترسل آخر طائرة إف-16 المقاتلة الـ 24 التي وعدت بها إلى أوكرانيا.
ومن جانبها أكدت روسيا أنها "تعتبر هذه الطائرات، وكذلك المطارات التي تقلع منها، أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة الروسية".
وأضافت: "دأبت هولندا على تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع الدولي. وما توريد طائرات إف-16 إلى كييف إلا خطوة واحدة في هذا الاتجاه".