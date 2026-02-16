عربي
https://sarabic.ae/20260216/واشنطن-تخصص-ربع-الرصيد-المعلن-عنه-فقط-لإنتاج-صواريخ-إيرم-لأوكرانيا-1110400535.html
واشنطن تخصص ربع الرصيد المعلن عنه فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" لأوكرانيا
واشنطن تخصص ربع الرصيد المعلن عنه فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل بيانات المشتريات العامة الأوكرانية، أن الولايات المتحدة منحت عقودًا لثلث المبلغ المعلن فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" الموجهة جوًا... 16.02.2026
2026-02-16T06:39+0000
2026-02-16T06:39+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbb73220a9eec57523605b5111acd392.jpg
ويُظهر تحليل البيانات الفيدرالية أن قيمة عقود الإنتاج تبلغ 269.8 مليون دولار، أي ما يُقارب 33% من قيمة الصفقة المُعلنة، ويشمل هذا المبلغ عقدًا بقيمة 34.9 مليون دولار في يونيو 2025، واتفاقيات إضافية بقيمة 14.9 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول، و219.9 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتراوح مدى هذه الصواريخ بين 241 و450 كيلومترًا، وفي حال تسليم هذه الصواريخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سيتطلب الأمر موافقة البنتاغون على استخدامها.وذكرت الوزارة أن أوكرانيا طلبت ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، بالإضافة إلى العدد نفسه من أنظمة الملاحة المقاومة للتشويش.وكان من المتوقع أن توفر الدنمارك وهولندا والنرويج التمويل، بالتنسيق مع برنامج إف إم إف الأمريكي، وقد تم اختيار شركتي "زون 5" و"كو أسباير" كمقاولين رئيسيين.ووفقًا لوثائق حكومية أمريكية اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقًا، ستقدم الولايات المتحدة هذا العام لأوكرانيا أدنى مستوى دعم عسكري لها منذ بدء العملية الخاصة.ولن تتلقى سلطات كييف سوى 400 مليون دولار بموجب برنامج شراء الأسلحة الجديد. وفي عام 2027، ستتلقى أوكرانيا مبلغًا مماثلًا. ويُعزى هذا التخفيض في التمويل إلى نهج إدارة دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموال دافعي الضرائب، بل تبيع الأسلحة بسعرها الكامل لشركاء الناتو لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.القوات الروسية تدمر أربعة حصون تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
https://sarabic.ae/20260216/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-كييف-تستهدف-مجموعة-تابعة-لها-بعد-استسلامها-وتوجهها-نحو-الجيش-الروسي-1110399582.html
https://sarabic.ae/20260216/موسكو-موقف-الاتحاد-الأوروبي-من-الصراع-في-أوكرانيا-يزداد-تشددا-1110399986.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e06ec3cdccfa68e551cece3f65b1592f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

واشنطن تخصص ربع الرصيد المعلن عنه فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" لأوكرانيا

06:39 GMT 16.02.2026
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Roman Koksarov
تابعنا عبر
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل بيانات المشتريات العامة الأوكرانية، أن الولايات المتحدة منحت عقودًا لثلث المبلغ المعلن فقط لإنتاج صواريخ "إيرم" الموجهة جوًا لصالح أوكرانيا.
ويُظهر تحليل البيانات الفيدرالية أن قيمة عقود الإنتاج تبلغ 269.8 مليون دولار، أي ما يُقارب 33% من قيمة الصفقة المُعلنة، ويشمل هذا المبلغ عقدًا بقيمة 34.9 مليون دولار في يونيو 2025، واتفاقيات إضافية بقيمة 14.9 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول، و219.9 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتراوح مدى هذه الصواريخ بين 241 و450 كيلومترًا، وفي حال تسليم هذه الصواريخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سيتطلب الأمر موافقة البنتاغون على استخدامها.
وفي أغسطس/آب 2025، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع هذه الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى كييف مقابل 825 مليون دولار.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
04:33 GMT
وذكرت الوزارة أن أوكرانيا طلبت ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، بالإضافة إلى العدد نفسه من أنظمة الملاحة المقاومة للتشويش.
وكان من المتوقع أن توفر الدنمارك وهولندا والنرويج التمويل، بالتنسيق مع برنامج إف إم إف الأمريكي، وقد تم اختيار شركتي "زون 5" و"كو أسباير" كمقاولين رئيسيين.

وفي صيف 2025، حصلت الشركتان على عقود من القوات الجوية الأمريكية لتطوير نماذج أولية لصواريخ "إيرم".

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا
05:25 GMT
ووفقًا لوثائق حكومية أمريكية اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقًا، ستقدم الولايات المتحدة هذا العام لأوكرانيا أدنى مستوى دعم عسكري لها منذ بدء العملية الخاصة.
ولن تتلقى سلطات كييف سوى 400 مليون دولار بموجب برنامج شراء الأسلحة الجديد. وفي عام 2027، ستتلقى أوكرانيا مبلغًا مماثلًا. ويُعزى هذا التخفيض في التمويل إلى نهج إدارة دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموال دافعي الضرائب، بل تبيع الأسلحة بسعرها الكامل لشركاء الناتو لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
القوات الروسية تدمر أربعة حصون تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
