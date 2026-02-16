https://sarabic.ae/20260216/موسكو-موقف-الاتحاد-الأوروبي-من-الصراع-في-أوكرانيا-يزداد-تشددا-1110399986.html

موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا

موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك بأن موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في أوكرانيا يزداد تشددًا، مؤكدًا... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T05:25+0000

2026-02-16T05:25+0000

2026-02-16T05:25+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وقال ميروشنيك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يتغير الموقف (الاتحاد الأوروبي) فقط باتجاه التشدّد. ومن الصعب جدًا توقع تليين منه أو سعيه لإيجاد تسوية. والأهم فهم مدى قدرة أوروبا على تمويل النزاع، وما إذا كانت إمكانات المجمع الصناعي العسكري للدول الأوروبية ستكون كافية لدعم المواجهة المكثّفة على الأراضي الأوكرانية".ووافقت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد وافقت في حزيران/يونيو 2025 على رفع الإنفاق العسكري إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لمطلب أساسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شدد مرارًا على ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية نصيبًا أكبر من أعباء الدفاع عن القارة. ورفضت إسبانيا الالتزام بتلك النسبة المخصصة للإنفاق العسكري، ما دفع ترامب لدعوة الحلف إلى النظر في تجريدها من عضويتها.وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، مؤكدة أن روسيا لا تُشكّل تهديدًا لأحد لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تُشكل خطرًا على مصالحها.موسكو: كييف تحاكم أكثر من 10 آلاف أوكراني بتهم ذات دوافع سياسية

https://sarabic.ae/20260210/ميروشنيك-14-مدنيا-روسيا-قتلوا-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-خلال-أسبوع-1110201889.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم