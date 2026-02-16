موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا
موسكو: موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا يزداد تشددا

05:25 GMT 16.02.2026
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك بأن موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في أوكرانيا يزداد تشددًا، مؤكدًا أن توقّع تليينه أو سعيه لإيجاد تسويات أمرٌ عسير.
وقال ميروشنيك في مقابلة مع "سبوتنيك": "يتغير الموقف (الاتحاد الأوروبي) فقط باتجاه التشدّد. ومن الصعب جدًا توقع تليين منه أو سعيه لإيجاد تسوية. والأهم فهم مدى قدرة أوروبا على تمويل النزاع، وما إذا كانت إمكانات المجمع الصناعي العسكري للدول الأوروبية ستكون كافية لدعم المواجهة المكثّفة على الأراضي الأوكرانية".
ووافقت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد وافقت في حزيران/يونيو 2025 على رفع الإنفاق العسكري إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لمطلب أساسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شدد مرارًا على ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية نصيبًا أكبر من أعباء الدفاع عن القارة. ورفضت إسبانيا الالتزام بتلك النسبة المخصصة للإنفاق العسكري، ما دفع ترامب لدعوة الحلف إلى النظر في تجريدها من عضويتها.
وتسجل روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف "الناتو" على طول حدودها الغربية، ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي".

وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، مؤكدة أن روسيا لا تُشكّل تهديدًا لأحد لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تُشكل خطرًا على مصالحها.
موسكو: كييف تحاكم أكثر من 10 آلاف أوكراني بتهم ذات دوافع سياسية
